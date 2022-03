Enseignement supérieur en Algérie : bilan des 60 dernières années

« L’enseignement supérieur en Algérie, 60 ans après » était le titre de la rencontre nationale sur l’enseignement supérieur qui a été tenue aujourd’hui 19 mars 2022 à Oran.

En effet, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr. Abdelbaki Benziane, a évoqué la question de recherche scientifique et de son importance. La recherche scientifique étant le pilier de l’enseignement supérieur, doit être mise en valeur et surtout améliorer.

La rencontre porte sur le développement de l’enseignement supérieur depuis 60 ans jusqu’à nos jours. Dans ce cadre, le ministre a rappelé que l’enseignement supérieur en Algérie a subi plusieurs réformes, parmi lesquelles on cite l’adoption du système classique entre 1971 et 2003 qui selon le ministre avait des points positifs et d’autres négatifs. Après il y a eu le passage vers le système LMD en 2004 avec lequel l’université Algérienne, comme le révèle le ministre Benziane, a connu un développement pédagogique remarquable.

Lors de l’inauguration de la rencontre nationale sur l’enseignement supérieur, le ministre Abdelbaki Benziane a confirmé qu’aujourd’hui, l’Algérie donne une grande importance à la recherche scientifique et que la Loi n° 15-21 du 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, fait de la recherche scientifique une priorité nationale.

Une volonté pour améliorer la recherche scientifique

Dans le même contexte, le ministre Abdelbaki Benziane a insisté sur le fait que la loi susmentionnée reflète une volonté d’améliorer l’enseignement et la recherche scientifique, en les prenant pour des éléments indispensables pour parvenir à un développement durable.

En effet, le ministre a confirmé que l’Algérie est dotée de 30 centres de recherches ainsi que 1600 laboratoires de recherche pour toutes les spécialités et 18 plateformes numériques. Ceci a permis l’Algérie d’être classée première parmi les pays du Maghreb en terme de possession de structures de recherche, troisième en Afrique et classée à la 7ème parmi les pays arabes.

Benziane, s’est arrêté aussi sur le nombre de diplômés de l’université algérienne qui a atteint les 400 milles diplômés chaque année, et le nombre d’étudiants en cours qui a atteint 1.700.000 étudiants répartis sur 111 universités dans le territoire national.