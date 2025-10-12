Enseignement supérieur: Cette université domine le classement national pour la 3ᵉ année consécutive

Dans le vaste paysage de l’enseignement supérieur algérien, certaines institutions ne se contentent plus de suivre le mouvement — elles tracent leur propre voie, année après année. Entre les amphithéâtres animés, les laboratoires en effervescence et une ambition bien affirmée, une université de l’Ouest du pays continue de gravir les échelons avec une constance remarquable.

Et pour la troisième année consécutive, elle vient de confirmer sa stature, autant sur le plan national qu’international, dans un classement où seules les meilleures brillent…

Il s’agit de l’Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès (UDL), qui vient de conserver sa première place en Algérie dans le prestigieux classement Times Higher Education World University Rankings, à égalité avec l’Université d’El Oued. Un exploit qui confirme la trajectoire ascendante de l’UDL et la qualité de son enseignement supérieur et de sa recherche.

« Une vision stratégique claire »

Le directeur de l’université, le Pr. Bouziani Merahi, a attribué cette performance remarquable à une « vision stratégique claire ». Cette approche s’articule autour de trois piliers fondamentaux :

Le développement de la recherche scientifique,

L’amélioration de la qualité de l’enseignement

et le renforcement de la gouvernance universitaire.

« Le maintien de cette position est le fruit d’un travail collectif de longue haleine», a souligné le Pr. Merahi. Il a insisté sur les efforts consentis en matière d’investissement dans les infrastructures de recherche, de promotion des publications scientifiques dans des revues indexées et de valorisation des compétences à travers la formation continue.

L’université s’est également attachée à « créer un environnement académique propice à l’innovation et à l’ouverture sur le monde universitaire national et international ».

Dans un classement où la portée internationale est un critère majeur, l’UDL a su tirer son épingle du jeu. Le directeur a mis en lumière l’importance des partenariats internationaux et des programmes de jumelage avec des universités de renom.

Ces collaborations ont permis d’améliorer significativement les indicateurs liés à l’ouverture internationale et au transfert de connaissances.

De plus, l’établissement a modernisé son offre de formation par la mise en place d’approches pédagogiques modernes. L’objectif est double : mieux répondre aux besoins du marché du travail et encourager l’esprit d’innovation chez les étudiants.

Au niveau mondial, les universités de Sidi Bel Abbès et d’El Oued se positionnent dans la catégorie des 1200 à 1500 établissements d’enseignement supérieur les plus performants.

Classement THE 2026 : les universités algériennes qui tirent leur épingle du jeu

Cependant, le Pr. Merahi a rappelé que cette reconnaissance « ne constitue pas une finalité, mais une étape vers des objectifs plus ambitieux, ». Il a lancé un appel à l’ensemble de la communauté universitaire pour poursuivre les efforts afin de hisser l’UDL à des niveaux encore plus élevés sur les plans continental et mondial.

Rappelons que le classement Times Higher Education World University Rankings, l’un des plus prestigieux au monde, évalue la performance des universités sur des critères rigoureux tels que la qualité de l’enseignement, la portée de la recherche scientifique, les partenariats internationaux et l’impact économique et social (transfert des connaissances).

Une performance qui, au-delà de l’UDL, témoigne aussi de la dynamique positive que connaît l’enseignement supérieur en Algérie. Le classement Times Higher Education pour l’édition 2026 met en lumière plusieurs établissements qui tirent vers le haut le niveau académique national.

Ainsi, le top 5 des universités algériennes les mieux classées cette année se compose de :

Université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbès Université d’El Oued Université Badji Mokhtar d’Annaba Université Blida 1 Université Ferhat Abbas Sétif 1

Des noms qui s’imposent désormais comme des références, portés par une volonté commune de modernisation, d’ouverture et d’excellence.