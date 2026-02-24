Enseignement supérieur : Baddari lance 4 nouvelles plateformes. De quoi s’agit-il ?

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamal Baddari, a présidé ce mardi au siège du ministère le lancement officiel de quatre nouvelles plateformes numériques. Cette initiative porte à 73 le nombre total de services digitaux intégrés au système numérique du secteur.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Baddari a précisé que ce renforcement technologique est le fruit des efforts et des compétences des diverses institutions du secteur, notamment les centres de données et les laboratoires de recherche. Le ministre a souligné que le lancement de ces outils témoigne du « haut niveau de numérisation atteint par le secteur dans ses activités académiques, de recherche et de gouvernance, ainsi que dans les services destinés à la communauté universitaire. »

Vers l’université de quatrième génération

Pour le premier responsable du secteur, cette transformation numérique constitue « la pierre angulaire du passage vers une université de quatrième génération, ouverte sur son environnement socio-économique, à la fois productrice et investisseuse. »

Il a également souligné que cette orientation s’inscrit dans le cadre de la vision de développement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la période 2024-2029, visant à bâtir une « Algérie nouvelle, victorieuse et émergente. »

Soutien à l’entrepreneuriat et services aux étudiants

Les nouvelles plateformes couvrent des domaines stratégiques et sociaux :

Le Registre numérique des filiales universitaires : Dédié à la modernisation de la gestion des branches économiques des universités, il vise à valoriser les résultats de la recherche scientifique en les transformant en projets à forte valeur ajoutée.(https://rnf.mesrs.dz/)

: Dédié à la modernisation de la gestion des branches économiques des universités, il vise à valoriser les résultats de la recherche scientifique en les transformant en projets à forte valeur ajoutée.(https://rnf.mesrs.dz/) Le Réseau universitaire des incubateurs et centres de développement de l’entrepreneuriat (AUNEI) : Ce portail ambitionne de consolider l’écosystème de l’innovation et de l’économie de la connaissance en accompagnant les étudiants et chercheurs dans la concrétisation de leurs idées en startups. (Accessibles via : https://aunei.mesrs.dz/).

(AUNEI) : Ce portail ambitionne de consolider l’écosystème de l’innovation et de l’économie de la connaissance en accompagnant les étudiants et chercheurs dans la concrétisation de leurs idées en startups. (Accessibles via : https://aunei.mesrs.dz/). Plateforme de consultations psychologiques : Un outil numérique innovant destiné à renforcer la santé mentale en milieu universitaire en proposant des consultations à distance.(https://psy.ufc.dz/login).

Plateforme de réservation des repas : Intégrée à l’application mobile « My Student », elle vise à moderniser les services de restauration universitaire.

Avec ces nouveaux services, le ministère de l’Enseignement supérieur réaffirme sa volonté de placer le numérique au cœur de la réussite estudiantine et du développement économique national.