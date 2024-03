Inchighalati, Incubateur numérique : les nouveautés du MESRS pour les étudiants algériens

Alger, le 27 mars 2024 – Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé, ce mardi, le lancement de deux nouvelles plateformes numériques dédiées aux étudiants.

La première, baptisée inchighalati » انشغالاتي », vise à répondre aux préoccupations des étudiants en matière d’hébergement, de restauration et de bourses. La seconde, un incubateur numérique « الحاضنة الرقمية « , se propose d’encourager l’entrepreneuriat et l’innovation technologique en milieu universitaire.

M. Baddari a souligné l’engagement de l’université dans la révolution numérique, avec le lancement de 54 plateformes pour répondre aux besoins des enseignants, des étudiants et des travailleurs, et pour opérer une transition du papier au numérique.

Baddari : «L’Université est pleinement engagée, dans la révolution numérique», affirme Baddari

Le premier incubateur numérique de la région du Maghreb permettra aux étudiants porteurs d’idées innovantes de les transformer en projets de start-ups et de contribuer à la création de richesse.

L’incubateur accompagnera les étudiants dans l’évaluation de la faisabilité de leurs idées, leur transformation en produits commercialisables, la création d’équipes de travail, la recherche d’expertises et de financements.

La plateforme « Inchighalati« , dédiée aux 440 000 étudiants résidants, vise à simplifier, à contrôler et à promouvoir les œuvres universitaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Date versement de la bourse étudiants : annonce importante du ministre Baddari

Elle permettra aux étudiants de déposer des réclamations relatives à la qualité des services, tels que les dépassements dans le domaine du transport. La plateforme adopte un système d’investigation pour se rapprocher des préoccupations des étudiants.

Le lancement de ces plateformes numériques s’inscrit dans la stratégie du ministère pour moderniser le système éducatif et l’adapter aux exigences du 21ème siècle. Elles constituent un outil précieux pour améliorer la communication entre les acteurs de l’enseignement supérieur et pour encourager l’innovation et l’entrepreneuriat chez les étudiants.