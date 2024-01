Enseignement supérieur, agriculture : les principales mesures du Conseil des ministres

Comme annoncé ce matin, le président Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce mercredi 24 janvier, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant sur plusieurs secteurs, dont l’enseignement supérieur et l’agriculture.

Après l’ouverture de la réunion et la présentation de l’ordre du jour, et à la suite des interventions des différents ministres présents, le président Abdelmadjid Tebboune a donné les instructions et les directives suivantes :

🟢 À LIRE AUSSI > Réunion du Conseil des ministres : voici les 3 points inscrits dans l’ordre du jour

D’abord, concernant l’Enseignement supérieur, le Conseil des ministres a approuvé l’exposé du ministre Beddari sur « les statuts et régimes indemnitaires des fonctionnaires appartenant aux corps particuliers de ce secteur ».

La date de l’entrée en production de l’usine de trituration des graines oléagineuses de Jijel dévoilée

Ensuite, s’agissant du projet de trituration de graines oléagineuses à Kotama (wilaya de Jijel), le président Tebboune a affirmé que celui-ci entrera en phase de production en juin 2024, et cela permettra d’augmenter sensiblement les capacités de production nationale et de mieux approvisionner le marché en huile.

En outre, le Chef de l’Etat a donné des instructions pour l’exploitation des résidus des graines oléagineuses dans la production de fourrage, en accordant la priorité à l’Office national des aliments de bétail (ONAB) et aux coopératives privées de la wilaya de Jijel.

Dans l’optique de renforcer la sécurité alimentaire de l’Algérie, A. Tebboune a instruit de la mise en place de fermes pilotes pour la culture des graines oléagineuses, afin de contrôler l’ensemble de la chaîne de production, de la ferme jusqu’au consommateur.

En ce qui concerne la campagne labours-semailles 2024, Tebboune a mis l’accent sur les points que voici : (1) l’introduction de techniques de pointe ; (2) la nécessité de revoir à la hausse le rendement par hectare de la production de céréales ; (3) la généralisation de l’usage des moyens scientifiques.

🟢 À LIRE AUSSI > BTP : des hommes d’affaires américains veulent lancer des projets en Algérie

Le président de la République a aussi insisté sur la nécessité d’encourager l’investissement agricole dans le Sud par l’accélération de la régularisation des cas en suspens dans le dossier de mise en valeur des terres, et ce en délivrant aux bénéficiaires des actes de propriété.

Enfin, le Conseil des ministres a approuvé un marché de gré à gré pour l’expansion du port d’Annaba et la réalisation d’une voie ferrée au quai minéralier, eu égard au caractère urgent du projet.