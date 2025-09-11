Enseignement supérieur : 185 postes ouverts aux titulaires de doctorat

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’ouverture de postes de recrutement sous contrat au profit des titulaires de doctorat non salariés. Cette mesure vise à renforcer la participation de ces compétences scientifiques dans la réalisation de projets de recherche et de développement au sein de plusieurs centres spécialisés en Algérie.

Selon le communiqué rendu public, 185 postes sont proposés et répartis sur 10 centres de recherche nationaux. Ces offres d’emploi couvrent des projets multidisciplinaires dans divers domaines de la recherche, de l’innovation et du développement technologique. Les candidats ont toutefois la possibilité de postuler pour un seul centre de recherche, ce qui implique un choix stratégique en fonction de leurs spécialités et de leurs perspectives professionnelles.

La direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) a précisé que le dépôt des candidatures s’effectue exclusivement en ligne via la plateforme numérique dédiée : https://candidature.dgrsdt.dz. Les jeunes chercheurs algériens sont encouragés à saisir cette opportunité.

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée universitaire 2025 : Le calendrier officiel des transferts dévoilé

Acquisition d’expérience et missions ciblées pour les doctorants contractuels

Ce dispositif contractuel vise à offrir aux jeunes chercheurs titulaires d’un doctorat une opportunité d’acquérir une première expérience professionnelle valorisable dans leur carrière académique et scientifique. L’expérience acquise dans le cadre de ces contrats pourra en effet être prise en compte dans leur parcours, notamment lors d’un recrutement permanent dans les universités ou les institutions de recherche algériennes.

Le ministère a souligné que ce type de contrat ne concerne pas un emploi permanent, mais qu’il est conçu pour répondre à des missions spécifiques de recherche et de développement. Les tâches confiées aux doctorants contractuels seront sélectionnées en fonction de leurs points forts, de leurs spécialités et de leurs domaines d’intervention, garantissant ainsi une intégration optimale dans les projets en cours. Ce programme représente un tremplin pour l’avenir professionnel des doctorants.

🟢 À LIRE AUSSI : Projet de contrats d’embauche pour les diplômés de ces écoles supérieures

Postuler et contribuer au développement scientifique de l’Algérie

Cette initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique représente un investissement significatif dans le capital humain algérien. En offrant des opportunités de contrats aux jeunes doctorants, le gouvernement encourage la recherche scientifique et le développement technologique dans le pays.

Les doctorants intéressés sont invités à consulter la plateforme de candidature en ligne pour plus d’informations et à soumettre leur dossier. C’est une occasion unique de contribuer activement à l’essor scientifique et technologique de l’Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie exporte sa technologie : INATEL frappe fort avec un deal record de 300 M$ au Nigeria