Enseignement primaire : voici le nouveau programme scolaire de la 5e année pour la rentrée 2024

Alger, le 01 septembre 2024 – Le ministère de l’Éducation nationale vient d’approuver les nouveaux programmes et horaires de la 5e année du primaire, en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2024/2025.

Ces changements s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau « cinquième »dans sa troisième édition, et de l’introduction de l’anglais en tant que nouvelle matière.

Avec l’ajout de l’anglais, les élèves de cinquième année auront désormais 25 heures et demie de cours par semaine, réparties sur 34 séances.

Selon le nouveau programme détaillé, les élèves étudieront 11 matières différentes. La langue arabe conserve une place importante avec 06 heures et demie de cours par semaine, divisé en 09 séances.

La langue amazighe, quant à elle, sera enseignée aux élèves sur un volume horaire hebdomadaire de 3 heures, réparti sur quatre séances de 45 minutes chacune.

Les langues étrangères occupent également une place significative. Le français sera enseigné pendant 3 heures par semaine, soit trois cours d’une heure chacun. Tandis que l’anglais, nouvelle matière au niveau de la 5e année, s’étendra sur une heure et demie par semaine, répartie en deux séances de 45 minutes.

Les matières scientifiques ne sont pas en reste. Le planning détaillé indique que les mathématiques seront enseignées aux élèves pendant 4 heures et demie par semaine, réparties en 6 séances (3 séances d’une heure et 3 séances de 30 minutes).

Le programme scolaire de la 5ème année primaire revu et complété pour la rentrée 2024/2025

Quant aux sciences et technologie, les élèves bénéficieront d’une heure et demie de cours par semaine, soit deux séances de 45 minutes chacune.

Les matières littéraires et sociales sont également au programme. L’éducation islamique, l’éducation civique, l’histoire et la géographie seront enseignées respectivement pendant une heure et demie, 45 minutes et une heure et demie par semaine.

Pour compléter cette offre pédagogique, les élèves bénéficieront d’une heure de cours d’éducation physique et sportive par semaine, ainsi que de 45 minutes d’éducation artistique (arts plastiques et musique).

Cette réforme du programme de la 5e année primaire vise à offrir aux élèves une formation plus complète et équilibrée, en tenant compte des évolutions de la société et des exigences du monde moderne.

L’introduction de l’anglais dès le primaire est un choix stratégique qui permettra aux élèves algériens d’acquérir les compétences linguistiques nécessaires pour réussir dans leurs études supérieures et leur vie professionnelle.

En résumé, les principaux changements apportés au programme de la cinquième année primaire sont :

L’introduction de l’anglais en tant que nouvelle matière.

L’augmentation du temps d’enseignement pour toutes les matières.

Une répartition plus équilibrée des heures de cours entre les différentes matières.

Un accent mis sur les compétences clés telles que la communication, la résolution de problèmes et la créativité.

