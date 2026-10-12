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Algérie

Enseignement primaire : ce qui change pour la langue arabe et les mathématiques (ministère)

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Amina Aouadi
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Enseignement primaire : ce qui change pour la langue arabe et les mathématiques (ministère)
Ministère de l'Éducation
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Le ministère de l’Éducation nationale a décidé de réorganiser la semaine d’intégration pour les matières de langue arabe et de mathématiques au niveau de l’enseignement primaire. Une nouvelle formule est adoptée afin d’améliorer la qualité des apprentissages.

D’après une circulaire ministérielle, cette mesure s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à rehausser la qualité de l’enseignement et à promouvoir le rendement des élèves, compte tenu de l’importance capitale que revêtent la langue arabe et les mathématiques dans le parcours scolaire.

Six semaines d’apprentissage et une semaine pour l’intégration

Concernant la langue arabe, le ministère a entériné l’organisation des séquences pédagogiques sur la base de six semaines d’apprentissage, suivies d’une période d’une semaine entière consacrée à l’intégration, à l’évaluation et à la remédiation pédagogique.

Ce nouveau schéma vient remplacer l’organisation précédente qui reposait sur trois semaines d’apprentissage et une demi-semaine réservée à l’intégration.

Cette nouvelle formule vise à offrir un temps didactique suffisant pour construire et consolider les savoirs de manière progressive et intégrée, tout en réduisant la pression temporelle durant la phase d’intégration.

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Elle permet également de réserver un volume horaire adéquat aux différentes opérations d’évaluation, de diagnostic des difficultés et de leur prise en charge.

En outre, cette approche facilitera la transition progressive des élèves de l’intégration collective ou par groupes vers l’intégration individuelle, permettant de mener les évaluations sommatives dans des conditions optimales et d’en analyser les résultats afin d’identifier clairement les points forts et les lacunes des apprenants.

Des séances de soutien adaptées aux besoins des élèves

En mathématiques, chaque séquence pédagogique s’achèvera par une semaine d’intégration. Cette période sera consacrée aux synthèses et aux situations mathématiques de la vie courante.

Selon la note ministérielle, des séances effectives de remédiation seront obligatoires. Elles répondront aux besoins réels des élèves et aux difficultés identifiées lors des évaluations.

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Les directives préconisent d’exploiter ces résultats pour créer des activités de soutien adaptées. Ces exercices aideront les élèves à surmonter leurs lacunes et à consolider leurs acquis.

Ainsi, ils pourront réinvestir leurs connaissances dans des situations concrètes. Ils apprendront aussi à transférer leurs compétences vers de nouveaux contextes.

Une approche pédagogique axée sur la différenciation

Le ministère exige une remédiation pédagogique effective et ciblée. Elle s’appuie sur le principe de la pédagogie différenciée.

Concrètement, les élèves seront répartis en groupes flexibles et temporaires selon leurs besoins. Les élèves en difficulté bénéficieront d’un accompagnement direct. En parallèle, le reste de la classe réalisera des activités de consolidation, d’entraînement et d’enrichissement.

Dans ce contexte, la tutelle lance un appel aux acteurs du secteur. Directeurs de l’éducation, inspecteurs, chefs d’établissement et enseignants doivent veiller au strict respect de cette organisation.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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