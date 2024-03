Enseignement primaire en Algérie : annonce d’une nouveauté quant au système éducatif

Dans une déclaration qui marque un tournant potentiel pour le système éducatif algérien, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé que la rentrée scolaire 2024-2025 pour l’enseignement primaire se ferait sans l’usage du papier.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de modernisation et de digitalisation des procédures administratives, visant à simplifier les démarches pour les parents et à rendre le système plus efficace et écologique.

Le ministre a précisé que les inscriptions pour l’enseignement primaire se dérouleraient de manière numérique, éliminant ainsi le besoin pour les parents de se déplacer physiquement dans les établissements scolaires pour inscrire leurs enfants.

Cette mesure, en plus de faciliter la vie des familles, devrait contribuer à réduire les files d’attente et l’encombrement dans les écoles, souvent sources de stress et de désagrément.

Une collaboration interministérielle pour une éducation inclusive

L’annonce de Belabed ne s’arrête pas à la digitalisation des inscriptions. Elle révèle également une collaboration étroite entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de l’Intérieur, illustrant une approche holistique pour adresser les défis du secteur éducatif.

Le système repérera également les moins de 1% d’enfants non encore scolarisés et assurera leur droit à l’éducation.

Le ministre a souligné que grâce à cette initiative numérique, plus de 99% des enfants concernés ont rejoint l’école à l’âge légal. Le système permettra également d’identifier les moins de 1% d’enfants qui ne sont pas encore scolarisés et de garantir leur droit à l’éducation.

Ils utiliseront les données numériques en travaillant en synergie pour identifier les enfants en âge scolaire non encore inscrits à l’école, dans le but d’atteindre une scolarisation universelle.

Cette mesure est d’autant plus importante qu’elle s’accompagne d’une application stricte de la loi pour les parents qui négligent d’inscrire leurs enfants, soulignant l’engagement du gouvernement à assurer une éducation pour tous.