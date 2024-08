Enseignement primaire : Ces 02 matières seront supprimées dès la rentrée scolaire 2024

Alger, le 28 août 2024 – La rentrée scolaire 2024/2025 sera marquée par la concrétisation du projet du ministère de l’Éducation nationale portant sur la réduction du nombre des matières enseignées aux élèves de la première et de la deuxième année primaire.

En effet, dans le cadre d’une réforme plus vaste visant à alléger les programmes scolaires, le ministère de l’Éducation a décidé de supprimer deux matières pour les deux premières années du primaire. Il s’agit de : l’éducation civique et des sciences.

Cette décision, annoncée dans une circulaire ministérielle, s’inscrit dans la mise en œuvre du programme du président Abdelmadjid Teboun et vise à repenser en profondeur les méthodes pédagogiques.

L’objectif affiché est de libérer du temps pour les activités culturelles, sportives et artistiques, jugées essentielles pour un développement harmonieux des élèves.

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 : voici les dates officielles fixées par le Ministère

Selon le ministère, cette restructuration du programme du primaire est une étape cruciale pour améliorer la qualité de l’enseignement et répondre aux besoins spécifiques des élèves primaires.

En se concentrant sur les apprentissages fondamentaux tels que le langage, les mathématiques, ainsi que les compétences manuelles, physiques et artistiques, les élèves seront mieux préparés pour les niveaux scolaires supérieurs.

Enseignement primaire : l’école algérienne entre dans l’ère du numérique

Parallèlement à cette réforme, les autorités algériennes misent sur le numérique pour moderniser l’enseignement. Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, a annoncé la dotation de 1 700 écoles primaires supplémentaires en tablettes numériques, portant ainsi à 5 000 le nombre total d’écoles équipées.

« Cette année verra la dotation de 1 700 écoles primaires en tablettes numériques et le nombre d’écoles équipées en ce genre de matériel au niveau national atteindra 5 000 écoles primaires », déclare le ministre.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus globale de doter la population de compétences numériques, un enjeu majeur dans un monde de plus en plus digitalisé.

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire : la date du début des inscriptions exceptionnelles en 1ère année primaire fixée

Le développement des compétences numériques des élèves dès le plus jeune âge est considéré comme essentiel pour favoriser leur réussite scolaire et leur insertion professionnelle future.

Les tablettes numériques permettront, entre autres, de personnaliser les apprentissages, de faciliter l’accès à des ressources éducatives variées et de favoriser une pédagogie plus interactive.

Cette décision du ministère a été accueillie avec enthousiasme par les syndicats et les parents d’élèves, qui rappellent avoir déjà alerté les autorités sur la surcharge des programmes. Ils appellent désormais à une décompression de l’ensemble du cycle primaire.