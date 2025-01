Enseignement, économie, technologie : Alger et Moscou signent 9 nouveaux accords

La 12ᵉ session de la Commission gouvernementale mixte algéro-russe pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique s’est clôturée ce jeudi à Alger par la signature de neuf accords.

Cet événement, placé sous la supervision du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, et du vice-Premier ministre russe, Dmitri Patrouchev, marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre les deux pays.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables, dont le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, ainsi que son homologue russe, Konstantin Mogilevski.

L’ambassadeur d’Algérie en Russie, Boumediene Guennad, et d’autres experts des deux nations étaient également présents.

Parmi les accords signés, un protocole d’entente entre les deux parties encadre la reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications universitaires.

Un autre document vise à renforcer la coopération en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

🟢À LIRE AUSSI : Investissements, commerce et éducation : L’Algérie et la Russie élargissent leur partenariat

Le domaine de la normalisation et de l’évaluation de la conformité a également été mis en avant à travers un partenariat entre l’Institut algérien de normalisation et l’Agence fédérale russe de réglementation technique et métrologie.

Une coopération universitaire renforcée

L’éducation et la recherche scientifique figurent parmi les axes prioritaires de cette collaboration.

Plusieurs universités algériennes, notamment l’Université des sciences et technologies Houari Boumediene (USTHB) et l’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, ont signé des accords avec l’Université polytechnique de Saint-Pétersbourg pour l’échange d’étudiants et d’enseignants.

D’autres établissements, comme l’École nationale des sciences et technologies des nanomatériaux, l’Université d’Alger 2 et l’Université d’Oran 2, rejoignent également ce réseau de coopération en intégrant la plateforme universitaire russo-africaine.

De plus, l’École normale supérieure de Bou Saâda a officialisé un partenariat avec l’Université de Naberejnye Chelny en Russie.

Un partenariat stratégique à long terme

Lors de son intervention, le ministre algérien Youcef Cherfa a salué le succès de cette session, soulignant qu’elle a permis d’évaluer de manière approfondie l’état de la coopération bilatérale.

Il a insisté sur l’importance d’exploiter pleinement le potentiel de complémentarité entre les deux pays et de promouvoir des investissements conjoints sur la base du principe gagnant-gagnant.

De son côté, Dmitri Patrouchev a exprimé la volonté de la Russie d’élargir la coopération bilatérale à d’autres secteurs, notamment techniques, culturels, scientifiques et sportifs.

Il a également annoncé une augmentation du nombre de bourses d’études pour les étudiants algériens souhaitant poursuivre leur formation en Russie, où environ 2 000 étudiants algériens sont déjà inscrits.

🟢À LIRE AUSSI : Hydrogène vert et éolien : l’Algérie attire les entreprises danoises

Les discussions tenues lors de cette session ont ouvert la voie à de nouvelles initiatives visant à consolider les échanges économiques et universitaires.

La signature de ces neuf accords témoigne de la solidité du partenariat algéro-russe et de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans divers secteurs d’intérêt commun.