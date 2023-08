Enseignement de l’anglais en Algérie au primaire : les détails concernant les professeurs révélés

Au seuil de la prochaine année scolaire 2023/2024, le Ministère de l’Éducation Nationale a approuvé des mesures organisationnelles et pédagogiques pour étendre l’enseignement de l’anglais aux classes de quatrième année de l’enseignement primaire. Cette décision confie aux enseignants spécialisés la tâche d’enseigner 12 groupes pédagogiques à travers plusieurs écoles primaires. Cette mission nécessite un engagement de 90 minutes par semaine, réparties en deux séances de 45 minutes. Dans le souci de respecter le critère de proximité géographique pour la répartition des enseignants, cette mesure vise à faciliter leurs déplacements et à éviter les absences en raison de la distance.

Dans le cadre de l’enseignement de l’anglais au primaire, en conformité avec les résolutions du Conseil des Ministres du 28 août 2022 et du 25 mai 2023, et en lien avec la publication numéro 1513 datée du 19 septembre dernier, la Direction Générale de l’Enseignement au Ministère a demandé à ses directeurs exécutifs de mettre en œuvre un ensemble de mesures organisationnelles et pédagogiques pour étendre cet enseignement aux classes de quatrième année.

Organisation du temps d’anglais

Quant à la répartition horaire pour l’enseignement de l’anglais, la Direction Générale de l’Enseignement a annoncé l’approbation d’une séance et demie par semaine, répartie en deux séances de 45 minutes, offertes séparément au cours de la semaine. Cette approche vise à éviter autant que possible la programmation successive des cours de français et d’anglais dans la même journée.

Concernant le « programme linguistique » et l’approche pédagogique adoptée, élaborés par le groupe d’experts en anglais et approuvés par le Conseil National des Programmes, ils se basent principalement sur « l’approche communicative », favorisant le dialogue, l’écoute et le développement des compétences à l’oral et à l’écrit.

Ressources pour les nouveaux enseignants

Afin de simplifier le travail des enseignants spécialisés, l’équipe mettra à leur disposition trois ressources pédagogiques. En premier lieu, le manuel scolaire, élaboré, approuvé et en cours de distribution dans les écoles. Ensuite, le « guide didactique » pour l’enseignement de l’anglais, offrant aux enseignants des directives pour mettre en œuvre le programme et simplifier la méthodologie adoptée. Ce guide propose également des orientations sur l’organisation et la réalisation des activités d’apprentissage. Enfin, le « support audio » sous forme d’enregistrements numériques, utilisés pour familiariser les élèves avec les aspects phonétiques de la langue anglaise.

En ce qui concerne l’encadrement pédagogique, la même direction a souligné que les inspecteurs pédagogiques en anglais, dans leurs zones respectives, superviseront les enseignants chargés de l’enseignement de cette matière au primaire. Ils mettront l’accent sur la réalisation d’une « coordination pédagogique » visant à garantir une cohérence dans l’organisation des activités pédagogiques à l’école primaire.