Enseignement de l’anglais au primaire : un ministre britannique réagit

Les responsables ont décidé de mettre en place l’enseignement de la langue anglaise dès le primaire en Algérie. Suite à l’annonce faite il y a un mois, le ministre britannique pour l’Afrique du Nord a réagi.

C’est par le biais de son compte Twitter officiel que Lord Tariq Ahmed s’est exprimé ce mardi 16 aout 2022. Il a affirmé être « ravi » que le président algérien Abdelmadjid Tebboune ait introduit les cours en langue anglaise au sein des écoles algériennes dès le cycle primaire.

Il a aussi souligné la cohérence de cette décision. En effet il a affirmé avoir « constater l’énorme engouement pour les compétences linguistiques en anglais chez les jeunes Algériens » lors de sa dernière visite en Algérie en juin 2022. Il avait d’ailleurs rencontré les ministres des Affaires étrangères, de l’Enseignement supérieur, des Finances et des Affaires religieuses afin d’aborder divers sujets.

Delighted at news that President Tebboune @tebbounemajid has announced introduction of English language lessons in Algeria’s primary schools 🇩🇿. I saw first-hand during my recent visit to Algiers the huge enthusiasm for English language skills amongst young Algerians.

— Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) August 16, 2022