Enseignement de l’anglais au primaire : le manuel scolaire enfin prêt

Aujourd’hui, samedi 3 septembre 2022, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé la disponibilité du livre de langue anglaise destiné aux élèves de troisième année du primaire. Comme l’a expliqué Belabed, le livre a été homologué et approuvé par l’Institut national de recherche en éducation le 1er septembre.

D’autre part, le ministre de l’Éducation a ajouté que l’Office national des publications scolaires (ONPS) peut désormais lancer le processus d’impression, ce qui assurera le disponibilité de ce nouveau manuel scolaire à la rentrée scolaire, prévue le 21 septembre à venir. Il a également ordonné aux directeurs de l’éducation de mettre en place un dispositif spécial chargé de suivre le processus de distribution de ce livre aux établissements d’enseignement, à partir de dimanche. et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter cela.

La distribution du manuel scolaire d’anglais pour le primaire distribué dès le 4 septembre dans les écoles

Le ministre de l’éducation a aussi rassuré en disant que ces livres seront disponibles dans les établissements d’enseignement avant que les élèves ne rejoignent les bancs de l’école. À cet égard, il a ordonné aux directeurs de l’éducation de mettre en place un appareil spécial chargé de suivre le processus de distribution de ce livre aux établissements d’enseignement à partir du dimanche 04 septembre 2022 et de prendre toutes les mesures qui facilitent cela.

Pour conclure, Belabed a donné l’ordre d’évaluer le processus de vente des manuels au niveau des établissements d’enseignement et de préparer une situation précise pour cela. En plus de suivre le processus de préparation des écoles primaires avec des tiroirs et des armoires qui serviront à stocker le deuxième exemplaire du manuel. De quoi bénéficieront les élèves en troisième, quatrième et cinquième années du primaire. Ainsi que le suivi du processus de distribution des tableaux électroniques aux écoles concernées.