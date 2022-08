Enseignement de l’anglais au primaire : ce qu’a dit le ministre Belabed

La rentrée scolaire 2022/2023 approche à grands pas. Le Ministère de l’Éducation nationale avait entrepris une série de réformes pour élaborer un système éducatif de qualité, suivant les instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’instar de l’introduction de l’enseignement de la langue anglaise au cycle primaire.

Intervenant hier lors d’une rencontre nationale consacrée à la préparation de la formation qualifiante des enseignants d’anglais de la 3e année primaire ; le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a fait part de la mobilisation de tous les moyens humains, matériels et organisationnels pour assurer une introduction réussie de l’anglais au primaire.

De plus, le ministre Belabed a estimé qu’il s’agit d’un acquis important pour l’école et a affirmé, par la même occasion, sa conviction quant à l’efficacité de ce projet et son importance stratégique pour la société.

Abdelhakim Belabed a aussi révélé que l’enseignement de l’anglais sera une matière obligatoire, au même titre que les autres matières enseignées, révélant qu’elle dispensera d’un volume horaire de 90 minutes. Le ministre a aussi évoqué l’élaboration d’un manuel scolaire et sa distribution dans les délais.

Par rapport à la date de la rentrée scolaire pour les élèves, le ministre n’a communiqué aucune date. Toutefois, il a indiqué que le Ministère annoncera les dates prochainement. Rajoutant que les dates sont étudiées pour assurer une rentrée sereine et réussie et permettre un meilleur encadrement des élèves.

Introduction de l’anglais au primaire : que prévoit la formation des enseignants ?

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale a fait savoir que les enseignants recrutés auront une formation de 15 jours. Et ce, même s’ils disposent d’un niveau académique, relevant d’une licence en anglais ou d’un diplôme en traduction de et vers l’anglais. Rappelant, dans ce même sens, que le recrutement des enseignants de l’anglais s’est fait par voie de contractualisation.

Concernant le programme de cette formation, le ministre Belabed a indiqué qu’il comptera différents modules en didactique de la langue anglaise, la psychologie de l’enfant et la législation scolaire. Mais aussi, la gestion des valeurs et les pratiques pédagogiques.

En outre, le ministre de l’Éducation a expliqué que cette rencontre nationale permettra de déterminer les modules et les axes majeurs de la formation afin de composer des noyaux régionaux. À leurs tours, ces noyaux assureront la formation des enseignants d’anglais à travers le territoire national.