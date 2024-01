Enseignement de l’Anglais à l’université : les directives du ministère

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a récemment émis des directives cruciales visant à renforcer l’enseignement en anglais au cours de l’année universitaire 2024/2023Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a récemment émis des directives cruciales visant à renforcer l’enseignement en anglais au cours de l’année universitaire 2024/2023. Ces directives ont été transmises aux directeurs des institutions universitaires, les enjoignant à adopter des mesures concrètes pour favoriser l’utilisation de la langue anglaise dans le milieu académique.

En effet, le Ministère exhorte les institutions à poursuivre la formation des enseignants chercheurs, y compris les nouveaux recrutements, afin d’atteindre un niveau de compétence équivalent à B2 ou C1. Cette formation sera dispensée à travers des centres de langues et des programmes de préparation aux examens de licence. De plus, des formations spécifiques seront programmées dans des institutions spécialisées, complétées par des cours en ligne via des plateformes numériques dédiées.

Alors que le deuxième volet de ces directives concerne l’intégration de l’anglais dans les programmes académiques, adaptés selon les domaines d’études.

Pour les disciplines scientifiques et technologiques, des cours magistraux, des travaux dirigés et des projets pratiques seront programmés en anglais.

Pour les sciences sociales et humaines, la continuation de l’enseignement des matières horizontales en anglais est préconisée, accompagnée de la création de groupes de cours entièrement en anglais.

Dans le domaine des sciences médicales, l’initiation à des cours en anglais commencera à être planifiée.

Création d’une environnement académique anglophone

En outre, une attention particulière est accordée à la création d’un environnement propice à l’utilisation de l’anglais. Par exemple, l’emploi de l’anglais dans les annonces destinées aux étudiants, que ce soit sous forme de traductions ou de versions éditoriales en arabe, contribuera à la diffusion de cette initiative.

Mais aussi avec l’inclusion de l’anglais dans la rédaction et la documentation des affiches liées aux événements scientifiques, culturels et sportifs renforcera la visibilité de cette transition linguistique.

Pour conclure, ces directives du Ministère de l’Enseignement Supérieur visent à instaurer une véritable transformation linguistique au sein des institutions universitaires. La formation des enseignants, l’intégration de l’anglais dans les programmes académiques et la création d’un environnement favorable sont les piliers de cette initiative. Les institutions sont appelées à relever le défi et à contribuer activement à la promotion de l’enseignement en anglais, préparant ainsi les étudiants à un monde académique et professionnel de plus en plus internationalisé.