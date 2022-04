Enseignants mis à la retraite : le ministère apporte des précisions

L’âge de la retraite, ainsi que les conditions d’éligibilité à la prendre sont souvent un sujet de débat au cœur des sociétés qui concernent la plupart des secteurs d’activités dont celui de l’enseignement supérieur.

C’est dans ce cadre, que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est revenu avec de nouvelles informations. En effet, l’institution a révélé le nombre de professeurs mis à la retraite qui s’élève à 1236 professeurs, dont 312 professeurs hospitalo-universitaires ce qui équivaut à 2% du nombre total.

Cette initiative de mise à la retraite s’inscrit d’après le ministère dans “ »une démarche administrative exigée par la phase de renouvellement du secteur compte tenu du nombre croissant de titulaires de doctorat en Algérie ».

Par ailleurs, le Premier ministre, dans une note adressé par le Directeur des ressources humaine du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les directeurs des établissements sont informés que le Premier ministre Aïmene Benaberrahmane a bel et bien octroyé son accord relatif à la mise en retraite des professeurs et chercheurs âgés de plus de 70 ans.

De plus, lors d’une déclaration faite à la suite de l’APN, le ministre avait souligner que ces mesures étaient « une procédure administrative tout à fait normale, compte tenu de la demande croissante sur les postes d’emploi par les titulaires de doctorat ».

Le ministère souligne l’importance de l’expérience de ces enseignants

Le ministère a tenu à souligner l’importance que donnait ce secteur l’expérience que détenaient ces enseignants, âgés de plus de 70 ans. En effet, l’expertise de ces salariés est cruciale, plus spécifiquement dans le cadre de l’encadrement des thèses et des projets de recherche scientifique. C’est pour cela qu’ils sont conviés à participer aux divers comités

liés au développement de la recherche scientifique et technologique afin de léguer leur savoir et leurs connaissances.

De plus, il a été précisé que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche étudiera les cas exceptionnels, pour éventuellement avoir recours à des recrutements occasionnels de chercheurs en tant que contractuels.