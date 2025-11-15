Enseignants : l’éducation nationale lance la plus grande opération de promotion 2025

Le ministère de l’Éducation nationale prépare, pour l’année 2025, une opération exceptionnelle de promotion à destination de ses personnels enseignants et administratifs. Cette initiative, décrite comme majeure, s’inscrit dans la mise en œuvre concrète du nouveau statut des fonctionnaires de l’éducation nationale, et vise à valoriser l’expérience et les qualifications des employés.

Les directions de l’éducation dans toutes les wilayas ont été invitées à mobiliser leurs établissements pour permettre aux enseignants et aux administratifs de déposer leurs dossiers avant le 15 novembre. Cette opération de promotion repose sur l’ancienneté (dix années dans le poste au 31 décembre 2024) ainsi que sur les diplômes obtenus après le recrutement, allant du Master au Doctorat.

Quelles promotions pour les enseignants ?

Pour le secondaire, les enseignants de premier et deuxième degré détenteurs d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pourront accéder au grade d’« A. Secondaire 2e ». Dans le moyen, les enseignants titulaires d’un Master peuvent être promus au grade d’« A. Moyen 1er », tandis que ceux disposant d’un Doctorat accéderont au grade d’« A. Moyen 2e ». Les enseignants du primaire ayant obtenu un Master pourront accéder au grade d’« A. Primaire 1er », et ceux disposant d’un Doctorat au grade d’« A. Primaire 2e ».

Les spécialités concernées sont variées : langues (arabe, amazighe, française, anglaise, allemande, italienne, espagnole), sciences (physiques, naturelles, mathématiques, informatique, chimie), arts (musique, dessin), éducation physique et sportive, ainsi que toutes les disciplines techniques et scientifiques.

Les administratifs titulaires d’une Licence ou d’un Master dans les domaines de la science de l’éducation, la psychologie ou la sociologie pourront accéder aux grades de « Chef de supervision » ou « Superviseur général ». Les conseillers en orientation et en éducation bénéficieront également de promotions sur la base de leur diplôme, tandis que les enfants de martyrs pourront accéder directement à un grade supérieur, conformément aux dispositions légales.

L’ensemble de cette opération s’inscrit dans le cadre du respect des textes législatifs et réglementaires, avec une formation préalable obligatoire pour certaines promotions afin d’assurer la qualité et la conformité des nouveaux grades. Les directions locales continueront à recevoir les dossiers des candidats éligibles et à coordonner la mise en œuvre de ces mesures sur le terrain, garantissant ainsi le succès de cette initiative à l’échelle nationale.