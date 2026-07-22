Enseignants : le ministère de l’Éducation apporte d’importantes précisions

Le ministère de l’Éducation nationale a rendu publique la grille calendaire régissant le mouvement de mutation inter-wilayas des enseignants titulaires des trois cycles du secteur éducatif ainsi que des personnels de direction.

Cette procédure s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire 2026-2027 et s’effectuera strictement dans la limite des postes budgétaires vacants par grade et par discipline.

Dématérialisation totale des demandes sur le numérique

Le processus a été officiellement lancé ce mercredi 22 juillet 2026 à 15h00. Conformément à la note d’orientation émise la veille par la tutelle, les enseignants du primaire, du moyen et du secondaire, tout comme les directeurs d’établissements désireux d’obtenir une mutation hors de leur wilaya d’affectation, sont invités à suivre un calendrier précis d’opérations entièrement numérisées.

Pour démarrer la procédure, les candidats disposent d’un délai s’étendant du mercredi 22 juillet à 15h00 jusqu’au samedi 1er août à minuit pour soumettre leur demande exclusivement via leur espace dédié sur la plateforme informatique du secteur. Durant cette même période de onze jours, ils doivent téléverser les justificatifs attestant du motif de leur transfert, vérifier la conformité de leurs données, puis imprimer un formulaire d’engagement. Ce document doit impérativement être signé, légalisé auprès des services municipaux de l’APC, puis retéléversé sur la plateforme. Une ultime vérification des informations saisies est ensuite fixée au mardi 4 août.

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Choix des établissements, résultats et installation

Dans la phase suivante, le système d’information publiera la liste exhaustive des postes vacants réservés aux mutations. Entre le dimanche 3 août et le mercredi 13 août, les enseignants pourront consulter ces besoins par wilaya, discipline et établissement, afin de formuler leurs vœux ou d’annuler leur démarche en cas de rétractation. Les résultats issus du traitement automatisé des dossiers seront ensuite rendus publics sur l’espace numérique du 10 au 17 août.

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Enfin, la dernière étape administrative se déroulera du dimanche 23 au jeudi 27 août avec l’extraction et la remise des arrêtés de nomination aux candidats retenus. Les responsables d’établissements veilleront quant à eux à l’installation effective des enseignants mutés et à la délivrance des procès-verbaux d’installation dès le jour officiel de la reprise du travail après les vacances d’été, que le ministère fixera prochainement.

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