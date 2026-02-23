Enseignants du cycle secondaire et moyen : le ministère lance un programme de formation en Amérique

Le Ministère de l’Éducation nationale a annoncé le lancement d’une bourse scolaire dans le cadre du programme « Fulbright », dédié à l’excellence et à l’accomplissement dans l’enseignement, au profit des enseignants des cycles secondaire et moyen.

Selon une note datée du 17 février (n°83), et en coordination avec la Direction de la coopération et des relations internationales (correspondance n°74 du 17 février 2026), la Direction générale des ressources humaines et de la formation a entamé les premières démarches pour la mise en œuvre du programme Fulbright pour l’année 2027, dans le cadre du renforcement de la coopération algéro-américaine dans le domaine de l’éducation.

Bourse Fulbright Algérie : Une opportunité pour les enseignants

Le programme consiste en une bourse d’étude d’une durée de six semaines aux États-Unis, destinée aux enseignants d’anglais du secondaire et du moyen. Cette initiative vise à offrir une expérience enrichissante et un perfectionnement professionnel de qualité.

Les bénéficiaires suivront une formation approfondie au sein d’une université américaine, comprenant des sessions intensives de perfectionnement linguistique, ainsi qu’un encadrement académique axé sur les méthodologies modernes d’enseignement et de pédagogie.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Université de Ghardaïa signe un accord de jumelage avec l’université turque Ardahan University

Objectifs de la bourse : Renforcer les compétences pédagogiques

L’objectif principal de cette bourse Fulbright est de renforcer les compétences linguistiques des enseignants, enrichir leurs pratiques pédagogiques, et favoriser l’échange d’expériences avec des systèmes éducatifs internationaux. Cette immersion culturelle et académique est conçue pour avoir un impact durable sur la qualité de l’enseignement.

En participant à ce programme, les enseignants algériens auront l’opportunité d’acquérir de nouvelles perspectives et des méthodes d’enseignement innovantes, qu’ils pourront ensuite mettre en œuvre dans leurs classes. L’accent est mis sur le développement professionnel continu et l’amélioration constante des pratiques pédagogiques.

Comment postuler à la bourse Fulbright pour enseignants ?

La Direction de la formation, relevant de la Direction générale des ressources humaines, a fixé au 21 février la date limite de dépôt des candidatures. Il est donc crucial d’agir rapidement pour préparer et soumettre votre dossier.

Un appel a été adressé aux directeurs de l’éducation des différentes wilayas afin d’assurer une large diffusion de l’information auprès des enseignants concernés, et de les inviter à consulter les conditions et critères d’éligibilité via les liens dédiés, ainsi qu’à soumettre leur candidature en ligne. Consultez les sites officiels du Ministère de l’Education et de l’Ambassade des Etats-Unis en Algérie pour obtenir tous les détails.

Date limite et procédure de candidature

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 21 février. Assurez-vous de respecter ce délai pour ne pas être disqualifié. La procédure de candidature se fait en ligne, via les liens dédiés fournis par le Ministère de l’Education.

🟢 À LIRE AUSSI : Immigration au Canada : de nouvelles catégories annoncées pour Entrée Express 2026

Il est important de préparer un dossier complet et soigné, mettant en valeur votre expérience, vos compétences et votre motivation. N’hésitez pas à solliciter des lettres de recommandation de vos supérieurs et collègues pour appuyer votre candidature.

L’importance de l’anglais dans le système éducatif algérien

Cette initiative intervient dans un contexte où l’Algérie œuvre à renforcer la place de la langue anglaise dans son système éducatif. L’apprentissage de l’anglais est devenu une priorité nationale, compte tenu de son importance dans les domaines scientifique, économique et technologique.

La bourse Fulbright figure parmi les programmes d’échange académique les plus prestigieux et compétitifs au monde. Elle offre aux enseignants algériens l’opportunité de s’ouvrir à des expériences internationales susceptibles d’avoir un impact positif sur la qualité de l’enseignement et, à terme, sur le niveau des élèves du moyen et du secondaire. Cette expérience permettra aux enseignants de revenir avec des compétences et des connaissances actualisées.

À travers ce programme, le ministère entend soutenir l’excellence pédagogique et accompagner la modernisation de l’enseignement des langues vivantes en Algérie. L’objectif est de doter les enseignants des outils et des ressources nécessaires pour offrir un enseignement de qualité, adapté aux besoins des élèves du 21e siècle.

🟢 À LIRE AUSSI : Deux lycéens algériens décrochent la 1ʳᵉ place à la « Semaine arabe de la programmation » face à 18 pays