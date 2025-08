Enseignants contractuels : ce qu’il faut savoir sur le nouveau dispositif de recrutement

Dans le but de garantir la continuité pédagogique et de pallier temporairement les postes vacants dans les établissements public, les ministères de l’Éducation nationale et des Finances ont émis une instruction conjointe (n°05 du 24 juillet 2025). Cette circulaire fixe les modalités de recrutement des enseignants contractuels pour l’année scolaire à venir.

D’après cette note, les directions de l’éducation des différentes wilayas sont désormais autorisées à recourir exceptionnellement à l’embauche d’enseignants contractuels. Cette mesure intervient uniquement après l’épuisement des solutions réglementaires ordinaires, telles que le recours aux heures supplémentaires, la redistribution des effectifs ou encore l’exploitation des listes d’attente.

Ce recrutement temporaire vise à répondre à plusieurs types de besoins : remplacement des enseignants en congé maladie, maternité, congé de pèlerinage ou en campagne électorale, mais également les postes vacants de manière définitive suite à une démission ou un départ à la retraite.

Durée du contrat, classification et conditions de rémunération

La circulaire précise que la durée des contrats des enseignants contractuels s’étend tout au long de l’année scolaire, mais s’achève automatiquement le 31 juillet de chaque année ou à la date de fin du besoin temporaire.

Concernant les conditions d’accès, les enseignants contractuels doivent impérativement justifier de qualifications académiques conformes aux exigences du poste, et fournir un dossier administratif complet.

La classification des contractuels s’effectue selon le diplôme (licence, master, magistère), avec des salaires et primes alignés sur les dispositions du statut particulier du secteur de l’éducation nationale. Leur rémunération est garantie par des arrêtés collectifs validés, puis transmis au trésorier public afin d’assurer un paiement mensuel régulier.

Enfin, l’instruction rappelle clairement que ce type de contrat ne donne droit à aucun intégration automatique dans la fonction publique.