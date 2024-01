Enseignants-chercheurs : quelles sont les nouvelles indemnités financières ?

La Fédération Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a dévoilé les récents ajustements apportés au système de compensation pour les enseignants chercheurs, suite à la publication des lois fondamentales et des nouvelles régulations compensatoires.

La Fédération a salué l’annonce de ces lois et régulations et a souligné leur importance après une attente prolongée. Les modifications ont été présentées comme un progrès significatif dans le cadre des engagements du Président de la République, Abdelmajid Tebboune, envers la communauté universitaire et la société en général.

Dans un contexte similaire, la Fédération a exprimé son appréciation pour les efforts de révision approfondie entrepris par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Kamel Beldjoud, et les cadres du ministère.

Le communiqué de la Fédération a mis en lumière les objectifs fondamentaux de la loi pour les enseignants chercheurs, mettant l’accent sur le renforcement des libertés académiques, la création d’un environnement favorable à l’encouragement des étudiants, la promotion de l’esprit d’entreprise, la fourniture d’expertise aux secteurs économiques, et la stimulation de la mobilité et de la visibilité.

Nouvelles indemnités financières pour les enseignants

En ce qui concerne les aspects financiers touchant toutes les catégories et grades, voici un résumé du nouveau système d’indemnisation:

Un enseignant classé en grade 06 bénéficie d’une augmentation de 40 700 DZD, atteignant 54 600 DZD pour un enseignant classé en grade 12.

Un enseignant assistant classé en grade 06 connaît une augmentation de 29 740 DZD, atteignant 40 100 DZD au grade 12. Quant à l’enseignant associé classé en grade 06, il connaît une augmentation de 19 200 DZD, et l’enseignant adjoint classé en grade 6 bénéficie d’une augmentation de 13 700 DZD.

Le communiqué a également noté la création du titre de Professeur Distingué après 15 ans d’ancienneté au grade d’enseignant chercheur, avec une augmentation de 50% du salaire, accompagnée d’un titre honorifique sans impact financier pour les retraités.

Concernant le volume horaire, il reste fixé à 192 heures pour les cours et 282 heures pour les travaux dirigés et pratiques, selon l’article 06 de la loi 130/08.