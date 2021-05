Enseignantes agressées : l’histoire se répète à Biskra!

Tôt ce samedi 22 mai 2021, des enseignantes de la wilaya de Biskra ont été attaquées et braquées dans leur domicile de fonction, et ce, quelques jours à peine après l’intrusion violente du logement des neuf enseignantes de Bordj Badji Mokhtar. Une affaire qui a fortement indigné l’opinion publique et a ouvert la porte à des questions sur la réalité des conditions de travail des femmes qui enseignent et sur l’insécurité dont elles sont victimes.

L’ex-député et ancien membre de la commission éducation de l’APN Messaoud Amraoui a déclaré dans un poste publié sur son Facebook que la maison avait été prise d’assaut à trois heures du matin, alors que l’intrus profitait de l’absence de la majorité des enseignantes résidant dans ce logement qui sont rentrées chez elles pour le week-end, car seulement deux femmes y étaient présentes.

Messaoud Amraoui a également précisé qu’il a déjà demandé au ministère de l’Éducation que des mesures soient prises afin d’assurer aux enseignants qui se déplacent de leurs villes d’origines afin de combler le déficit d’effectifs dans certaines régions du pays, « mais en vain ».

Le brigand a profité de l’absence de dispositifs de sécurité afin de s’introduire dans le logement des enseignantes

Le Casseur est entré par effraction dans la maison située à El Alia au nord de Biskra, et aurait utilisé une arme blanche pour menacer les deux professeurs, et a volé la totalité des objets de valeur que ces dernières possèdent en passant par les ordinateurs aux téléphones portables. Les deux femmes n’auraient fort heureusement pas subi d’agressions physiques.

Le brigand a profité du fait que l’appartement où elles résident se situe au rez-de-chaussée, bien qu’il se trouve dans un quartier résidentiel et non pas dans une résidence de fonction isolée, et également du fait que les fenêtres ne sont pas équipées de barrières de protection.

Cette énième agression vient aggraver la situation déjà critique du secteur éducatif et attiser la colère des enseignants qui exigent des autorités compétentes la mise en place de solutions durables à cette crise d’insécurité, après l’attaque des neuf enseignantes de Bordj Badji Mokhtar.