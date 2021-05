Enseignantes agressées : Les promesses du ministére

Le secteur de l’éducation en Algérie demeure toujours en en colère. Depuis plusieurs jours, des grèves cycliques sont enclenchées dans plusieurs wilayas à travers le pays. Et le drame du viol collectif des enseignantes de Bordj Badji Mokhtar à l’extrême sud du pays n’a pas manqué d’aggraver cette colère d’un corps miné profondément par les problèmes de la précarité et de la détresse sociale.

En effet, le ministère de l’Éducation a publié aujourd’hui un communiqué concernant cette affaire qui a secoué toute l’Algérie en provoquant une vague d’indignation générale à travers toute l’Algérie.

Dans son communiqué, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé qu’il prendrait en charge toutes les demandes des enseignantes agressées, la semaine dernière, à Bordj-Badji-Mokhtar.

Le ministère de l’Éducation a précisé, dans un communiqué, que les revendications concernent l’aspect de la santé professionnelle, sociale et psychologique.

Concernant le procès public des auteurs du crime, le ministère a répondu que les autorités judiciaires ont ouvert une enquête approfondie et que le parquet informera le public des résultats.

Les promesses du ministère

Quant à la prise en charge du transport aérien, le ministère a déclaré qu’il chercherait à transférer la préoccupation devant les organes compétents, et le wali s’est engagé à transférer gratuitement les travailleurs aux examens officiels.

Le ministère de l’Éducation, en coordination avec les services de la wilaya de Bordj-Badji-Mokhtar, fournira des logements de fonctions et des résidences pour les enseignants étrangers de l’extérieur de la wilaya

De son côté, le directeur de l’éducation de la wilaya s’est engagé à reconsidérer la répartition des logements collectifs, avec une priorité donnée aux enseignantes.

Pour rappel, les syndicats du secteur de l’Éducation et de nombreux enseignants et travailleurs du secteur ont organisé auparavant un rassemblement de protestation à travers plusieurs wilayas, en solidarité avec les enseignantes agressées et pour appeler à remédier aux problèmes des enseignants et à satisfaire leurs revendications socioprofessionnelles.