Enrico Macias choque encore : “Les Palestiniens ne veulent pas la paix”

Le chanteur Enrico Macias, âgé de 86 ans, a de nouveau suscité la controverse en s’exprimant sur le conflit israélo-palestinien. Invité sur RTL, ce lundi, il a vivement critiqué la possible reconnaissance d’un État palestinien par la France : « Les Palestiniens ne veulent pas la paix« .

Selon lui, la paix doit être négociée directement entre Israéliens et Palestiniens, et le président français Emmanuel Macron n’a pas à intervenir pour « reconnaître un État qui n’existe pas encore« .

Lors de son passage sur RTL, l’artiste n’a pas dérogé à ses habitudes et a également affirmé que « les Palestiniens ont eu de nombreuses occasions pour faire la paix et qu’ils ont toujours refusé« . Une déclaration qui, une fois de plus, fait polémique.

Enrico Macias assume être « pro-israélien »

Assumant ses déclarations passées, le chanteur de 86 ans persiste et s’est une nouvelle fois affiché comme « pro-israélien« , et « fait partie de ce peuple« . Une position qu’il distingue de tout soutien au gouvernement en place. Il a ainsi répété son argumentaire selon lequel les Palestiniens ont eu de nombreuses occasions de faire la paix, mais les auraient toutes refusées, un point de vue radical qu’il martèle sans nuances.

À propos de Benyamin Nétanyahou, qui ne veut pas non plus faire la paix dans la région, Enrico Macias a une réponse simple : le Premier ministre israélien ne fait que « se défendre contre les extrémistes« . Une déclaration qui balaye d’un revers de main les critiques sur la politique du dirigeant israélien.

Reconnaissance d’un État palestinien : « De quoi se mêle Emmanuel Macron ? » Enrico Macias face à @FogielMarcO dans #RTLMatin pic.twitter.com/zwm4tBalI8 — RTL France (@RTLFrance) September 15, 2025

La Turquie annule le concert d’Enrico Macias

Pour rappel, les autorités turques ont interdit un concert d’Enrico Macias prévu le 5 septembre à Istanbul, invoquant les prises de position pro-israéliennes du chanteur. Selon un communiqué du gouvernorat d’Istanbul, la décision a été prise pour éviter toute manifestation « contre le génocide d’Israël à Gaza et ses partisans« . Le communiqué ajoute que les appels à manifester contre l’artiste étaient « légitimes« .

« C’est une atteinte à ma liberté » Enrico Macias réagit dans #RTLMatin face à @FogielMarcO à l’interdiction de son concert en Turquie pic.twitter.com/lVVOGzAQ4l — RTL France (@RTLFrance) September 15, 2025

Pour sa part, Enrico Macias a dénoncé l’annulation de son concert comme un simple « prétexte » lié aux tensions entre la Turquie et Israël. Il s’est positionné en victime, affirmant être « otage de la question de la Palestine » et voyant dans cette interdiction « une entrave à la liberté du travail« . Le chanteur semble ainsi minimiser le poids de ses déclarations sur le conflit, tout en rejetant la faute sur les événements du 7 octobre.

D’ailleurs, le chanteur de 86 ans a vu son passé le rattraper. Ses prises de position en faveur d’Israël, toujours assumées, lui ont fermé les portes de l’Algérie, son pays de naissance.

