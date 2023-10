Dans un entretien accordé au « Monde », le député de La France Insoumise, en l’occurrence François Ruffin, a qualifié le Hamas « d’organisation fanatique et terroriste » et a appelé son camp à placer « des mots forts » sur ce qui se passe actuellement. Des propos qui devraient plaire à certains et tendre un peu plus les autres. Notamment son parti qui ne partage pas la même position avec lui.

Dans ce sillage, intervenant en direct dans l’émission « L’heure des pros 2 », le chanteur, d’origine algérienne, Enrico Macias, faisait face au journaliste Pascal Praude.

« Il faut les dégommer ces gens-là » : Enrico Macias s’attaque aux députés de La France Insoumise

Lors de cette émission, diffusée en début de soirée du mardi 10 octobre dernier, les deux parties échangeaient sur ce qui se passe actuellement entre Hamas et Israël. Lors de cet échange, le chanteur de 84 ans n’a pas hésité à faire part de sa position. « Je suis bouleversé par tout ce que je vois », déclare Enrico Macias.

Par ailleurs, en s’exprimant sur la position de l’extrême gauche, notamment de la France Insoumise, l’interprète de « J’ai quitté mon pays » a ajouté : « quand j’entends l’extrême gauche qui se défausse devant cette horreur… vous m’obligez à dire ce que je ne voulais pas dire, il faut les dégommer ces gens-là ».

« Politiquement ? », a vérifié Pascal Praud face à de tels propos. « Bien sûr. Peut-être aussi physiquement » a glissé le chanteur qui explique ne pas avoir « peur d’être une cible », malgré la brutalité de ses propos.

Mélenchon réagit aux propos d’Enrico Macias

Les paroles d’Enrico Macias n’ont pas passé inaperçu et ont suscité une vague de colère de la part des députés de La France Insoumise. L’homme politique, Jean-Luc Mélenchon, était parmi les premiers à réagir et à qualifier ces paroles « d’un appel au meurtre ».

À force de répéter du matin au soir des mensonges sur LFI, des gens qu'on aime finissent par les croire et appeler au meurtre. Je ne reconnais pas Enrico Macias dans ce propos. pic.twitter.com/5tp5Ka7kME — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 10, 2023

De son côté, le député de Saine-Saint-Denis, Thomas Portes a fait savoir de son intention de saisir l’Arcom et la procureure de la république de Paris au sujet des propos d’Enrico Macias, qu’il considère comme des menaces.

Suite aux propos d’Enrico Macias hier sur @CNEWS qui appelle à tuer des membres de la @FranceInsoumise j’ai saisi au nom de @FiAssemblee la procureure de la république de Paris.

Jamais nous ne laisserons passer les menaces et jamais nous ne nous laisserons intimider. pic.twitter.com/tbE2SaGAQj — Thomas Portes (@Portes_Thomas) October 11, 2023

