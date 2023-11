Enregistrement des passagers : ASL Airlines annonce des changements

Après avoir annoncé des changements concernant sa politique bagage et les tarifs applicables, la compagnie française ASL Airlines revient dans un nouveau communiqué pour faire part d’une nouveauté qui concerne aussi ses voyages vers l’Algérie.

Rappelons, ASL Airlines a précédemment annoncé que désormais son barème des tarifs supplémentaire des bagages connaîtra des changements. Mais son nouveau communiqué concerne l’enregistrement des passagers.

Vols Algérie – France : ASL Airlines publie une information importante

Dans un nouveau communiqué publié, le weekend dernier, la compagnie aérienne annonce des changements concernant la procédure d’enregistrement des passagers au niveau des aéroports algériens. En effet, à partir du 20 novembre 2023, les voyageurs de la compagnie devront arriver un peu plus tôt à leur aéroport.

À partir de cette date, les enregistrements des vols d’ASL Airlines, au départ d’Algérie vers la France, se fermeront 1 h 30 avant le départ. En cette occasion, le transporteur aérien invite ses passagers à se présenter à l’aéroport, au minimum, 3 h 30 à l’avance avant leur vol, pour achever la procédure d’enregistrement sereinement.

ASL Airlines annonce des billets à petits prix

Dans un autre contexte, la compagnie aérienne française a précédemment annoncé le lancement de ses promotions sur ses vols depuis et vers l’Algérie. Elle propose ainsi à ses voyageurs de réserver leurs billets à partir de 69 euros. Et ce, pour toute réservation effectuée avant le 12 novembre 2023.

Par ailleurs, cette offre est valable pour l’ensemble des vols de la compagnie programmés entre le 1ᵉʳ novembre et le 10 décembre 2023. Ce tarif est hors frais de service, bagage cabine et soute et sous réserve de disponibilité. Cette nouvelle offre permettra aux membres de la diaspora ayant prévu de voyager en Algérie pendant ce mois de novembre d’alléger leur budget voyage.

