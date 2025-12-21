Enregistrement des médicaments : l’ANPP supprime les allers-retours administratifs

L’ANPP met en place de nouvelles facilités pour l’enregistrement des médicaments fabriqués, importés ou destinés à l’exportation en Algérie.

L’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) a entamé la mise en œuvre de nouvelles mesures de facilitation au profit des opérateurs industriels du secteur pharmaceutique. Ces dispositions concernent les procédures d’enregistrement des médicaments prêts à l’emploi. Qu’ils soient fabriqués localement, importés ou destinés à l’exportation. Ils s’inscrivent dans le cadre des instructions du ministre de l’Industrie pharmaceutique, Dr Wassim Kouidri.

Cette décision vise les produits pharmaceutiques soumis obligatoirement, avant leur mise sur le marché, à une décision d’enregistrement délivrée par l’ANPP. Désormais, les dossiers d’enregistrement des médicaments seront présentés une seule fois devant la commission d’enregistrement. Ceci marque un changement notable par rapport aux pratiques antérieures.

Simplification des procédures administratives pour l’enregistrement

Selon le nouveau dispositif, lorsque la commission d’enregistrement émet un avis assorti de réserves suspensives, le dossier reste en suspens jusqu’à ce que l’établissement pharmaceutique concerné procède à la levée complète de toutes les réserves exigées.

Une fois ces réserves levées, la procédure devient nettement plus rapide : la décision d’enregistrement est délivrée directement, sans que le dossier ne soit soumis à nouveau à la commission d’enregistrement des médicaments. Une simplification majeure qui permet de réduire les délais et d’éviter des allers-retours administratifs jugés contraignants par les industriels du secteur.

Impact sur le secteur pharmaceutique en Algérie

À travers cette mesure, l’Agence nationale des produits pharmaceutiques ambitionne de désengorger les circuits administratifs, d’optimiser le traitement des dossiers et de raccourcir les délais de délivrance des décisions d’enregistrement, tout en maintenant un respect strict du cadre juridique et réglementaire en vigueur.

Ces changements pourraient avoir un impact significatif sur la compétitivité du secteur pharmaceutique algérien, permettant aux entreprises de réduire le temps nécessaire pour mettre leurs produits sur le marché et d’améliorer leur capacité à répondre aux besoins de santé publique.

Perspectives futures

L’initiative de l’ANPP représente une avancée dans le processus d’enregistrement des produits pharmaceutiques en Algérie. Les futures implications de ces mesures sont prometteuses, avec la possibilité d’un secteur pharmaceutique plus efficace et agile, mieux équipé pour rivaliser sur le plan international.

En fin de compte, ces réformes pourraient aussi encourager de nouveaux investisseurs à considérer le marché algérien comme une destination viable pour l’expansion de leurs activités pharmaceutiques, renforçant ainsi la position d’Algérie en tant que leader régional dans l’industrie pharmaceutique.

