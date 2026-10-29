À partir de 4,15 milliards : l’ENPI lance la vente de 110 villas dans cette wilaya (vidéo)

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) ouvre la commercialisation de 110 villas à la nouvelle ville Ali Mendjeli, dans la wilaya de Constantine.

Ces maisons individuelles, sont proposées selon la formule de la vente libre, avec une fourchette de prix comprise entre 41,5 et 51,8 millions de dinars.

L’ENPI met 110 villas sur le marché à Ali Mendjeli

Dans un communiqué diffusé sur sa page officielle, le promoteur public confirme la disponibilité immédiate de ces habitations, implantées dans un secteur résidentiel de la nouvelle ville constantinoise.

Chaque unité adopte une configuration R+2, soit un rez-de-chaussée surmonté de deux niveaux. Les surfaces s’échelonnent de 315,17 m² à 473,17 m².

De quoi séduire les familles nombreuses ou les ménages en quête de volumes généreux, un segment encore rare dans l’offre publique algérienne.

Cette opération s’ajoute à un marché résidentiel national en pleine recomposition, où l’État multiplie les livraisons de grands ensembles.

La récente mise en service de pôles urbains intégrés, à l’image du nouveau pôle urbain de Rahmania et ses 10 507 logements, illustre cette dynamique.

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Des prix compris entre 41,5 et 51,8 millions de dinars

Le barème communiqué par l’entreprise fixe un plancher à 41 515 048 DA, soit l’équivalent d’environ 4,15 milliards de centimes. Le plafond atteint 51 848 248 DA, autour de 5,18 milliards de centimes. L’écart entre ces deux bornes dépasse donc les 10 millions de dinars.

Plusieurs paramètres expliquent ces variations. La superficie du terrain rattaché à chaque lot pèse lourd dans le calcul, tout comme l’emplacement de la villa à l’intérieur du quartier résidentiel. Chaque bien dispose ainsi d’un tarif qui lui est propre.

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Les acquéreurs invités à se rapprocher des services commerciaux

Pour consulter la liste détaillée des lots encore libres et connaître les modalités exactes d’acquisition, les candidats doivent contacter directement les services commerciaux de l’entreprise. Le portail officiel www.enpi.dz centralise également ces informations.

L’opération intervient dans un contexte où les programmes aidés concentrent l’essentiel de l’attention. Les premières remises de clés du dispositif AADL 3, attendues par près de 950 000 souscripteurs, mobilisent une grande partie de la demande. Les villas d’Ali Mendjeli visent, elles, une clientèle disposant de capacités financières nettement supérieures.

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