ENPI : Ouverture des inscriptions pour l’acquisition de ce type de logement dès mercredi

L’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) a annoncé l’ouverture, dès demain (mercredi 16 octobre 2024) à 11h00, des inscriptions en ligne pour l’acquisition de logements dans le cadre du programme LPL (Logement Promotionnel Libre).

“L’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) informe l’ensemble des citoyens, résidant en Algérie ou à l’étranger intéressés par l’acquisition d’un logement dans le cadre du programme Promotion Immobilière Libre (LPL), de l’ouverture prochaine de son site web pour les inscriptions”, informe le communiqué publié sur sa page Facebook officielle.

Cette opération concerne spécifiquement le site 4/34, situé dans la ville d’El Azhar à Tlemcen.

Les candidats, qu’ils résident en Algérie ou à l’étranger, pourront accéder à la plateforme en ligne de l’ENPI pour soumettre leurs dossiers.

Ce programme propose des villas de type F4, d’une superficie variant entre 184,88 et 186,98 mètres carrés. Les prix de vente de ces villas oscillent entre 13 561 671. 00 DA et 13 699 011.00 DA.

L’ENPI invite les intéressés à consulter son site web officiel https://www.enpi.dz pour plus de détails et pour procéder à leur inscription.

ENPI : Ouverture imminente d’un nouveau programme LPL à El Taref

Dans le cadre de sa politique de développement immobilier, l’ENPI annonce également l’ouverture du site dédié aux inscriptions pour l’acquisition de logements LPL dans la wilaya d’El Taref.

En effet, un communiqué publié hier sur sa page Facebook a révélé que les citoyens, aussi bien nationaux qu’expatriés, pourront dès aujourd’hui, déposer leurs candidatures en ligne pour acquérir l’un des 30 logements situés à Bouteldja.

Ces logements sont tous composés de trois pièces et offrent une superficie variant entre 82,86 m² et 84,31 m².

Les prix de ces logements ont également été dévoilés. Ils s’échelonnent entre 6 773 805.00 DA et 6 892 342.50 DA, en fonction de la superficie de l’appartement.

