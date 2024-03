ENPI – Logements LPL : les prix dans chaque wilaya en détail

L’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) a lancé plusieurs opérations de vente de logements promotionnels libres (LPL) dans différentes villes et wilayas du pays.

Ces opérations concernent des logements de type F3, F4 et F5. En réponse aux sollicitations des potentiels acquéreurs, L’ENPI a publié sur sa page Facebook les prix de ces logements, qui varient selon la superficie, la localisation et le niveau de finition.

Ouargla : des logements à partir de 12 millions de dinars

L’ENPI a mis en vente des logements LPL dans la wilaya de Ouargla, dans la commune 116 villa. Ces logements sont de type villas F4 et F5, et disposent de toutes les commodités nécessaires.

Ainsi, le prix d’une villa :

F4 de 105 m² à est de 12 798 780.00 DA,

Oran : des logements à partir de 10 millions de dinars

L’ENPI a lancé une opération de vente de LPL à Oran, dans plusieurs sites et communes de la wilaya. Ces logements sont de type F3, F4, F5 et F6, et offrent des conditions de confort et de sécurité. Les prix de ces logements varient selon les sites et les superficies.

Par exemple, le site de 120 logements LPL au Colonel Lotfi à Oran El Hamri comprend des appartements de type F3 et F5.

La superficie d’un appartement F3 est de 82,45 m² et son prix est de 10.866.864 DA.

Le site de 20 logements LPL au Colonel Lotfi à Oran comprend des appartements de type F3.

La superficie d’un appartement F3 est de 83,23 m² et son prix est de 9.072.070 DA.

Le site de 52 logements LPL à El Hamri comprend des appartements de type F4 et F5.

La superficie d’un appartement F4 est de 100 m² et son prix est de 9.140.000 DA.

Le site de 78 logements LPL au Colonel Lotfi à Oran comprend des appartements de type F3, F4 et F5.

La superficie d’un appartement F3 est de 117,93 m² et son prix est de 17.689.500 DA.

Le site de 557 logements LPL au Colonel Lotfi à Oran comprend des appartements de type F3, F4 et F5.

La superficie d’un appartement F3 varie de 92,58 m² à 113,71 m² et son prix varie de 15.136.830 DA à 18.591.585 DA.

Le site de 95 logements LPL à USTO à Oran comprend des appartements de type F3, F4 et F5.

La superficie d’un appartement F3 varie de 95,55 m² à 118,77 m² et son prix varie de 13.261.703 DA à 16.170.477 DA.

La superficie d’un appartement F4 varie de 113,9 m² à 158,22 m² et son prix varie de 15.572.067 DA à 20.627.160 DA.

La superficie d’un appartement F5 est de 125,69 m² et son prix est de 17.229.630 DA.

Le site de 15 logements LPL à El Badr à Oran comprend des appartements de type F3 et F5.

La superficie d’un appartement F3 varie de 77,47 m² à 81 m² et son prix varie de 10.133.076 DA à 10.594.800 DA.

Le site de 176 logements LPL au Colonel Lotfi à Oran comprend des appartements de type F3, F4 et F5.

La superficie d’un appartement F3 varie de 103,20 m² à 114,85 m² et son prix varie de 13.498.560 DA à 15.022.380 DA.

Le site de 699 logements LPL à Bir El Djir à Oran comprend des appartements de type F3, F4, F5, ainsi que des appartements duplex de type F3 et F4.

La superficie d’un appartement F3 varie de 70,92 m² à 140,12 m² et son prix varie de 12.754.962 DA à 25.200.582 DA.

Le site de 102 logements LPL à Khemisti à Oran comprend des appartements de type F6.

La superficie d’un appartement F6 est de 176,74 m² et son prix est de 28.896.990 DA.

Le site de 671 logements LPL à Flawssen à Oran comprend des appartements de type F3, F4, F5 et F6, ainsi que des appartements duplex de type F3, F4 et F5.

La superficie d’un appartement F3 varie de 94,75 m² à 119,77 m² et son prix varie de 10.431.192.37 DA à 13.185.687.70 DA.

Bordj Bou Arreridj : des logements à partir de 8 millions de dinars

L’ENPI a lancé une opération de vente de LPL dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, dans plusieurs sites et communes de la wilaya. Ces logements sont de type F3 et F4, et offrent des conditions de confort et de sécurité. Les prix de ces logements varient selon les sites et les superficies.

Par exemple, le site de 40 logements LPL sur 216 à Ras El Oued comprend des appartements de type F4.

La superficie de l’appartement varie de 130 m² à 140 m² et son prix varie de 8.927.100 DA à 9.202.450 DA.

Le site de 131 logements LPL à Boumerged comprend des appartements de type F3 et F4.

La superficie d’un appartement F3 est de 91,22 m² et son prix est de 8.925.236.10 DA.

Le site de 325 logements LPL à Bordj Bou Arreridj comprend des appartements de type F3 et F4.

La superficie d’un appartement F3 est de 91,21 m² et son prix est de 8.909.049.60 DA.

Boumerdès : des logements à partir de 10 millions de dinars

L’ENPI a lancé une opération de vente de LPL dans la wilaya de Boumerdès, dans plusieurs sites et communes de la wilaya. Ces logements sont de type F3, F4, F5, F6 et villa. Les prix de ces logements varient selon les sites et les superficies.

Par exemple, le site de 132 logements LPL à Boudouaou comprend des appartements de type F4 et F5.

La superficie d’un appartement F4 varie de 114,6 m² à 116,5 m² et son prix varie de 16.233.370 DA à 16.492.245 DA.

Le site de 40 villas à Boudouaou comprend des villas de type F6.

La superficie d’une villa est de 339,15 m² et son prix est de 44.467.967 DA.

Le site de 112 villas à Isser comprend des villas de type F5.

La superficie d’une villa est de 135,43 m² et son prix est de 20.956.885 DA.

Le site de 112 logements LPL à Oued Tatarak à Boumerdès comprend des appartements de type F3, F4 et F6 duplex.

La superficie d’un appartement F3 varie de 96,42 m² à 107,85 m² et son prix varie de 13.862.293 DA à 16.907.862 DA.

Le site de 126 logements LPL à Zemmouri comprend des appartements de type F3 et F5.

La superficie d’un appartement F3 varie de 80,23 m² à 106,04 m² et son prix varie de 7.413.264 DA à 9.341.954 DA.

Le site de 8/24 bungalows à Zemmouri comprend des bungalows de type F5.

La superficie d’un bungalow est de 62 m² et son prix varie de 10.104.300 DA à 13.405.637 DA.

Le site de 51 villas à Larbaatash comprend des villas de type F5.

La superficie d’une villa varie de 115,80 m² à 180,34 m² et son prix varie de 13.953.744 DA à 16.064.202 DA.

Le site de 44 logements LPL à Isser comprend des appartements de type F4.

La superficie d’un appartement est de 106,88 m² et son prix est de 10.405.794 DA.

Le site de 32 logements LPL à Boumerdès comprend des appartements de type F4.

La superficie d’un appartement varie de 91,58 m² à 92,1 m² et son prix varie de 10.274.994 DA à 11.330.441 DA.

Le site de 4 villas à El Karma, 86 logements LPL à Khamis El Khechna, et 8 bungalows à Zemmouri n’ont pas de détails sur la superficie et le prix.

El Tarf : des logements à partir de 4 millions de dinars

L’ENPI a lancé une opération de vente de LPL dans la wilaya d’El Tarf, dans plusieurs sites et communes de la wilaya. Ces logements sont de type F3 et F4. Les prix de ces logements varient selon les sites et les superficies.

Par exemple, le site de 110 logements LPL à El Chatt comprend des appartements de type F3.

La superficie d’un appartement est de 62,69 m² et son prix est de 4.441.586.50 DA.

Le site de 98 logements LPL à El Kala comprend des appartements de type F5.

La superficie d’un appartement est de 101 m².

Le site 40 villa El Kala, comprend des villas de type F6.

La superficie de la villa varie de 125,65 à 186,94 m² et son prix varie entre 11.504.514.00 DA et 17.116.226.40 DA.

Le site 108 logement promotionnel libre El Kous comprend des appartements de type F3 et F4.

La superficie de l’appartement F3 est de 87,55 m² et son prix est de 7.157.212.50 DA.

Le site 72 LPL Draan comprend des appartements F3 et F4.

La superficie de l’appartement F3 est de 70,73 m² et son prix est estimé à 6.938.613 DA.

Le site 40 LPL El Kala comprend des appartements F3 et F4.

La superficie de l’appartement de F3 varie de 83,6 à 85 m² et son prix est estimé entre 8.201.160 DA et 8.338.500 DA.

Tipaza : des logements à partir de 7 millions de dinars

L’ENPI a lancé une opération de vente de LPL dans la wilaya de Tipaza, dans plusieurs sites et communes de la wilaya. Ces logements sont de type F3, F4, F5, F6, et duplex. Les prix de ces logements varient selon les sites et les superficies.

Par exemple, le site de 120 logements LPL à Tipaza comprend des appartements de type F2, F4, F5, F6, F5 duplex et F6 duplex.

La superficie des appartements F2 varie de 63,32 à 76,42 m² et leur prix est estimé entre 7 740 768,00 DA et 8 663 959,50 DA.

Le site de 38 bungalows à Tipaza comprend des appartements de type F2.

La superficie des appartements F2 est de 73,29 m² et leur prix est estimé à 19 971 525,00 DA.

Le site de 139 logements LPL à Khemisti Tipaza comprend des appartements de type F5.

La superficie des appartements F5 est de 183 m² et leur prix est estimé à 15 664 800,00 DA.

Aïn Defla : des logements à partir de 7 millions de dinars

L’ENPI a lancé une opération de vente de LPL dans la wilaya de Aïn Defla, dans plusieurs sites et communes de la wilaya. Ces logements sont de type F3, F4, F5, duplex, triplex et villas. Les prix de ces logements varient selon les sites et les superficies.

Par exemple, le site de 16 villas à Miliana comprend des villas de 360 m² chacune, et leur prix est de 9 265 000,00 DA.

Le site de 16 logements LPL à Boutan, Khemis Miliana comprend des appartements F4 et F5.

La superficie des appartements de F4 varie de 107,06 à 128,61 m² et son prix varie entre 14 565 583,00 DA eà 15 741 129,00 DA.

Le site de 50 escadrons à Aïn Defla comprend des appartements F3, F3 duplex, F4, F5 duplex, F5 triplex et des F6 triplex.

La superficie des appartements de F3 varie de 102,35 à 126,1 m² et son prix varie de 12 448 890,00 à 14 487 190,00 DA.

Le site de 16 logements LPL à Bab El Gharbi, Miliana comprend des appartements F3.

La superficie des appartements est de 72,35 m² et son prix est de 10 405 412,50 DA.

Le site de 50 logements LPL à Khemis Miliana comprend des appartements F3, F4 et F5.

La superficie des appartements F3 varie de 82,55 à 94,65 m² et son prix varie de 7 146 530,50 à 8 026 705,50 DA.

Touggourt : des logements à partir de 7 millions de dinars

L’ENPI a lancé une opération de vente de LPL dans la wilaya de Touggourt, dans le site de 10 logements LPL à El Mostakbal Touggourt . Ces logements sont de type F4, F5 et F6.