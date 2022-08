ENPI : lancement des inscriptions pour les logements LPL

L’entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI) a déclaré, dans un communiqué publié sur sa page officielle sur « Facebook », ce mercredi 10 août, le lancement des inscriptions pour l’acquisition des logements promotionnels libres (LPL), à Alger. En effet, il a été annoncé via le même communiqué que les inscriptions débuteront le jeudi 11 août à 10h00 et seront clôturées après l’inscription de plus de 2000 abonnés, via le lien suivant : https://www.enpi-net.dz/

D’après l’ENPI « tous les citoyens sur l’ensemble du territoire national souhaitant postuler pour l’acquisition d’un logement du programme promotionnel gratuit que le site internet de l’entreprise nationale de promotion Immobilière sera ouvert à l’enregistrement dans la wilaya d’Alger ».

Type et prix des logements mis en vente par l’ENPI

Selon le même communiqué, l’adresse du site résidentiel sera « 208 résidences à Bordj el Bahri dans la capitale », et le site comprendra des appartements de trois pièces, quatre pièces, cinq pièces et six pièces.

Pour ce qui des prix de ces logements de type LPL, l’entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI) les a définis comme suit : un appartement F3 avec garage est affiché entre 20 661 341. 00 dinars algériens et 28 406 167.00 dinars algériens. Le prix d’un F4 avec garage se situe entre 22 668 140. 00 dinars algériens et 31 940 195.00 dinars algériens. Un F5 avec garage est proposé entre 32 989 758.00 DA et 36 636 461. 00 DA. Le prix d’un F6 avec garage est affiché entre 38 800 579.00 et 48 063 148.00 DA.