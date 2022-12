ENPI : lancement de nouvelles inscriptions pour des logements LPL

L’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière « ENPI » est chargée du financement de la réalisation d’ensembles immobiliers, de l’acquisition de terrains d’assiettes en vue de lancer toutes opérations concourant à la conception, mais aussi de divers autres volets de l’immobilier en Algérie.

Par le biais de son compte Facebook officiel, elle a annoncé la réouverture des inscriptions pour les personnes qui veulent acquérir des résidences LPL en Algérie. L’ENPI a apporté plus de détails quant à ces futures inscriptions et acquisitions.

En effet, nous savons que celles-ci se feront dès le jeudi 22 décembre 2022 à 11h00, et qu’il n’y a pas de date de clôture, le site internet sera clôturé dès que l’ensemble du « stock » sera épuisé.

Pour cela, l’ENPI a pris l’initiative de remettre à disposition le site internet relatif aux inscriptions. Il faudra donc, se diriger vers le site web suivant pour s’inscrire : https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/

A quel prix seront vendus ces appartements ?

Dans un premier temps, il faut savoir de quel type d’appartements il s’agit. Le site comprend plusieurs types de biens immobiliers, de différentes superficies, il y a donc des appartements de 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces. Il y aura aussi, des duplex de 6 pièces mis à disposition des futurs acquéreurs.

En ce qui concerne les prix, l’ENPI a été très transparente et des fourchettes ont été révélées.

Pour un appartement de trois pièces, il faut compter entre 10 345 233.60 DA et 13 232 512,80 DA, alors que pour un appartement de 4 pièces les prix varient entre 14 107 652,00 DA à 14 293 562,40 DA.

Les prix des appartements à 5 pièces commencent déjà à être beaucoup plus élevés, sachant qu’ils comprennent aussi un garage. Pour un tel bien il faut compter au moins 32 989 758,00 DA sachant que cela peut atteindre les 36 630 461,00 DA.

Enfin, pour les biens de 6 pièces les prix varient entre 38 800 579,00 DA et 48 063 148.00 DA alors que pour les duplex de 6 pièces ils oscillent 19 215 653.60 DA et 24 892 160.80 DA.