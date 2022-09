Énième faux pas de Brest : Der Zakarian pointe du doigt Belaïli

Si le Stade Brestois a enchainé trois contre-performances de suite, c’est à cause de la méforme de ses cadres, entre autres, Youcef Belaïli. Cet après-midi face au RC Strasbourg, l’international algérien est passé à coté. L’entraineur Michel Der Zakarian n’est pas satisfait de la prestation de son attaquant.

Le Stade Brestois est dans le dur. Ayant prit une raclée face à Montpellier (1-7), il a perdu le derby breton face au Stade Rennais (1-3). Cet après-midi, il a enchainé une troisième contre-performance de suite. Il a été accroché à la maison par le RC Strasbourg (1-1). Le faux-pas de trop, faut-t-il le dire.

Ainsi, la formation brestoise vit un début de saison très compliqué. Elle a laissé filer plusieurs points à domicile. Du coup, elle a reculé à 17e place au classement général du championnat de la Ligue 1 Uber Eats, avec 6 points au compteur seulement. Sa prochaine mission s’annonce ardue face au grand Paris Saint-Germain.

Ce que reproche Der Zakaria à Belaïli

Alors que son équipe traverse un passage à vide terrible, l’entraineur du Stade Brestois, Michel Der Zakarian, est dans tous ses états. Il n’a pas hésité à faire des reproches à ses joueurs à la suite de piètre prestation fournie cet après-midi face au RC Strasbourg.

« On a été fébrile, trop fébrile derrière. On n’a pas été bon avec le ballon pour les mettre plus en danger, même si on a eu quelques situations en deuxième mi-temps… les joueurs de Strasbourg ont été meilleurs que nous avec le ballon. ils l’ont mieux utilisé ». A-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après match.

Poursuivant sa déclaration, le technicien français a reproché à Youche Belaïli son inefficacité devant les bois. « Youcef (Belaïli) a notamment deux occasions, mais il ne les met pas au fond ». A rappeler que l’international algérien a été incorporé lors de la deuxième mi-temps de ledit match, mais sans pour autant apporter le plus escompté.

Il faut dire que le rendement de Belaïli en ce début de saison reste loin des attentes. Sur les six matchs disputés depuis l’entame de la saison, il a livré une seule prestation du premier ordre. Ce fut à l’occasion du match ayant opposé le Stade Brestois au SCO Angers il y a deux semaines.