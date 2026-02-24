Énième attaque contre la statue d’Ain Fouara : l’auteur présumé de l’acte arrêté à Sétif

Une nouvelle attaque vise la statue d’Ain Fouara à Sétif. Ce mardi matin, les services de la sûreté urbaine du 1er arrondissement sont intervenus pour interpeller un individu soupçonné d’avoir vandalisé la célèbre fontaine.

Le monument emblématique, régulièrement pris pour cible, subit cette fois sa quatrième dégradation consécutive, une succession d’attaques qui alourdit son histoire et marque un nouveau coup pour ce symbole de la ville.

🟢 À LIRE AUSSI : Cosmétiques locaux reconditionnés en marques importées : un réseau clandestin démantelé à Chlef

Selon les informations rapportées par la Radio Sétif via sa page Facebook, les forces de sécurité ont procédé à l’arrestation du suspect peu après les faits. L’intervention rapide a permis de maîtriser la situation dans un laps de temps réduit.

Statue d’Ain Fouara : une intervention rapide après un nouvel acte de vandalisme

D’après la même source, les éléments de la sûreté urbaine ont agi dès le signalement des faits. Le suspect a été interpellé sur place ou à proximité immédiate du monument d’Ain Fouara, ce qui a facilité l’ouverture d’une enquête dans la foulée.

Les investigations engagées doivent permettre de :

Déterminer les circonstances exactes de l’acte

Évaluer l’ampleur des dégradations causées

Identifier d’éventuelles responsabilités supplémentaires

🟢 À LIRE AUSSI : Ils se faisaient passer pour des agents d’Algérie Poste… La Gendarmerie traque ces visages

Les autorités compétentes devront également diligenter une expertise technique afin de constater les dommages et de chiffrer les travaux nécessaires.

Monument d’Ain Fouara : un symbole historique de Sétif pris pour cible à plusieurs reprises

Situé en plein centre-ville de Sétif, la statue d’Ain Fouara occupe une place particulière dans le paysage urbain et dans la mémoire collective locale. Érigée au cœur de la ville, la fontaine constitue un repère historique et culturel.

Ces dernières années, elle a été à plusieurs reprises la cible d’actes de vandalisme. Chaque incident provoque une vive réaction parmi les habitants, attachés à la préservation de ce patrimoine.

🟢 À LIRE AUSSI : Code de la route : amendes revues, infractions dépénalisées…ce que change la nouvelle copie du Parlement

À ce stade, les autorités poursuivent l’enquête pour faire toute la lumière sur ce quatrième acte. Les résultats de l’expertise technique devraient préciser l’état réel du monument et orienter les prochaines mesures de restauration.