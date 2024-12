ENIE fait son grand retour après 3 ans d’arrêt : TVs, lave-linges et climatiseurs solaires en vue

La célèbre entreprise nationale des industries électroniques, ENIE, annonce son grand retour dans le secteur de la production de téléviseurs, après une interruption de trois ans.

Ce renouveau s’accompagne d’ambitieux projets d’expansion, notamment dans le domaine de la fabrication de lave-linge et d’autres appareils électroménagers.

C’est ce qu’a révélé Samia Semmak, directrice de la communication d’ENIE, lors de la 32e édition de la Foire de la production algérienne (FPA), organisée au Palais des expositions des Pins-maritimes (Alger). «La production de téléviseurs sera relancée prochainement après trois ans d’arrêt », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, l’unité de production située à Télagh (Sidi Bel Abbès) sera réhabilitée pour se consacrer à la fabrication de lave-linge et de balances électroniques.

ENIE Photovoltaïque, la branche spécialisée dans les énergies renouvelables de l’entreprise, prévoit de lancer prochainement un projet de production de climatiseurs solaires. Ces appareils seront destinés en priorité aux wilayas du sud et aux régions enclavées.

ENIE : Réponse made in Algeria aux besoins d’un marché en croissance

Ce retour en force d’ENIE dans le paysage industriel algérien est une excellente nouvelle pour les consommateurs, qui pourront ainsi bénéficier de produits de qualité fabriqués localement.

Cela témoigne également de la volonté de l’entreprise de diversifier ses activités et de répondre aux besoins croissants du marché algérien.

Dans une volonté de diversifier ses activités, ENIE, filiale du groupe public Elec El Djazair, a annoncé le lancement de sa propre production de terminaux de paiement électronique (TPE). Grâce à un savoir-faire local et une main-d’œuvre qualifiée, l’entreprise est en mesure de fabriquer plus de 1000 TPE par jour, tant les modèles classiques que les plus récents.

Ce développement stratégique s’inscrit dans un contexte de forte demande en matière de paiement électronique. Les TPE fabriqués par ENIE, dont la production est fortement localisée (plus de 60% des composants sont d’origine algérienne), sont déjà commercialisés auprès de partenaires majeurs tels que les banques, Algérie Poste et la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique «SATIM».

Cette nouvelle activité d’ENIE contribue non seulement à renforcer l’autonomie nationale dans le secteur des paiements électroniques, mais aussi à soutenir l’emploi local et à développer l’économie numérique en Algérie.

