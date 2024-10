Eni Award 2024 : le président italien Mattarella honore le chercheur algérien Lakhdar Hamidatou

La cérémonie de remise du prix Eni, pour l’année 2024, a eu lieu mardi, au Palais du Quirinal à Rome, en présence du président italien Sergio Mattarella. De nombreuses distinctions ont été décernées, en cette occasion, en faveur de plusieurs chercheurs issus des quatre coins du monde.

Le Eni Award, dans sa seizième édition, est considéré comme une référence internationale en matière de recherche scientifique et de l’innovation technologique dans le domaine des énergies et de l’environnement. Depuis sa création en 2008, plus de onze mille candidatures ont été déposées et la commission d’évolution a vu la participation de six lauréats du prix Nobel.

À LIRE AUSSI : Jeunes Talents France 2024 : une Algérienne récompensée pour ses recherches sur le cancer du sein

Jeunes Talents d’Afrique 2024 : le chercheur algérien Lakhdar Hamidatou récompensé en Italie

Lors de la 16ᵉ cérémonie de remise des prix de l’Eni Award, pour l’année 2024, plusieurs distinctions ont été décernées dans plusieurs catégories, à savoir : la transition énergétique, Frontières de l’énergie, Jeune chercheur de l’année…

Dans la catégorie Jeunes talents d’Afrique, dédiée aux chercheurs les plus brillants du continent, quatre prix ont été attribués, dont un remporté par le chercheur algérien Lakhdar Hamidatou. Cette distinction récompense les travaux de recherche de ce jeune talent.

En effet, Lakhdar Hamidatou, de l’École nationale polytechnique de Constantine, a réussi à développer un kit de refroidissement amovible pour panneaux photovoltaïques commerciaux. Cette innovation a été validée expérimentalement par le chercheur algérien et se base sur l’utilisation de matériaux de changement de phase biosourcés (PCM).

La distinction remise par le président italien Sergio Mattarella

Les lauréats de la catégorie Jeunes Talents d’Afrique, du prix Eni 2024, recevront une bourse pour poursuivre un doctorat dans l’une des prestigieuses universités italiennes pour développer davantage leurs idées et projets innovants.

Lors de cette cérémonie, tenue au palais du Quirinal à Rome, mardi 15 octobre 2024, le chercheur algérien Lakhdar Hamidatou a été honoré par le président italien, en l’occurrence Sergio Mattarella, qui lui a remis le prix Jeunes Talents d’Afrique.

Par ailleurs, sur ses réseaux sociaux, Lakhdar Hamidatou a partagé son exploit en publiant, avec fierté, une vidéo de ce moment. « Recevoir le prix Eni n’est pas seulement une reconnaissance des réalisations passées. C’est une étincelle pour l’avenir que je m’engage à façonner en matière de transformation et d’innovation énergétiques !« , a-t-il déclaré.

À LIRE AUSSI : Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2024: Yasmina Khadra et Dorothée-Myriam Kellou primés