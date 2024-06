Engagement de Tebboune pour la construction d’un État démocratique et social fort

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé son engagement envers la construction d’un État démocratique et social fort. Cette initiative, inspirée selon lui par les sacrifices des Chouhada et les aspirations du peuple algérien.

En effet, lors de sa visite à Khenchela, Tebboune a souligné l’importance d’un État démocratique qui respecte le principe de la consultation. Il a affirmé que ce modèle garantira une répartition équitable des richesses du pays. Ce message, diffusé dimanche soir sur les chaînes nationales, a été bien reçu par les citoyens et notables de la région.

Le président a rappelé les principaux piliers qui soutiennent actuellement l’autorité de l’État algérien. Parmi eux, la cohésion du front interne, l’unité du peuple algérien, le développement continu de l’économie nationale et la puissance de l’Armée nationale populaire (ANP). Ces facteurs ont également renforcé la diplomatie algérienne, en particulier sur les questions palestinienne et sahraouie.

Tebboune a insisté sur le fait que la véritable démocratie commence par des Assemblées élues. Il a souligné la nécessité de revoir le découpage administratif de manière scientifique et non aléatoire. En outre, il a évoqué la révision des codes communal et de wilaya pour accorder de larges prérogatives aux présidents des Assemblées populaires communales et de wilaya.

Réformes économiques pour une économie forte

Le président a réaffirmé la forte volonté politique de poursuivre les réformes économiques. L’objectif est de placer l’économie algérienne parmi les premières en Afrique. Cette économie robuste doit garantir la prospérité des citoyens. Tebboune a souligné l’importance de l’équité entre toutes les régions du pays, en se basant principalement sur l’investissement national.

Le président a révélé que les demandes d’investissement national sont en hausse continue, dépassant les 7 000 demandes. Cela reflète l’enthousiasme et la confiance des investisseurs locaux dans le potentiel économique de l’Algérie.

Tebboune a décrit la nouvelle approche économique adoptée pour l’investissement. Cette stratégie définit clairement les rôles de l’État en matière de contrôle, d’aide, d’encouragement et de prise en charge des services. Il a reconnu l’existence de dossiers lourds en attente de traitement et de grandes réformes à réaliser pour renforcer l’autorité de l’État.

En réponse aux préoccupations et propositions des citoyens de Khenchela, Tebboune a promis de concrétiser la plupart de leurs suggestions. Il a précisé que ces projets doivent faire l’objet d’études de faisabilité approfondies.

Le président s’est engagé à revoir la tarification de l’électricité et a donné son accord de principe pour la construction de barrages dans la région. Il a également promis la création d’une annexe universitaire pour l’enseignement de la médecine dès la prochaine rentrée universitaire. Pour le sport, Tebboune a assuré son soutien à l’équipe de l’USM Khenchela, facilitant la conclusion d’un contrat de sponsoring pour la prochaine saison.