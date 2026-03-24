Enfin un tramway dans cette wilaya ? Saayoud confirme officiellement la relance du projet

Le projet tant attendu du tramway de la Coquette sort enfin de l’impasse. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Saayoud, a récemment confirmé la réinscription de cette infrastructure vitale au programme du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base.

C’est en réponse à une question écrite adressée par le député Ali Mouelhi (APN) que le premier responsable du secteur a apporté ces précisions. Bien que le projet ait été initialement inscrit dans la loi de finances de 2014, il était resté « lettre morte » faute de décisions d’affectation budgétaire concrètes à l’époque.

34 stations et 22 km : Quel itinéraire pour le nouveau tramway d’Annaba ?

Véritable colonne vertébrale de la future mobilité urbaine à Annaba, ce projet d’envergure se déploiera sur un linéaire total de 21,8 kilomètres pour desservir la quatrième ville du pays à travers 34 stations stratégiques.

Le tracé, conçu pour désenclaver les zones à forte densité, reliera le quartier de Oued Kouba à la gare routière du Port, créant ainsi une connexion fluide entre le littoral et les pôles d’activité.

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En traversant des points névralgiques tels que le boulevard du 1er Novembre, le pôle universitaire et le parc d’attraction, le tramway assurera également une meilleure intégration des communes périphériques, notamment El Bouni et Sidi Brahim, transformant durablement le quotidien des usagers de la Coquette.

Feu vert technique : Le bureau d’études DOHWA valide le tracé final

Sur le plan technique, le ministre a rassuré quant à l’avancement des préparatifs. Les études de conception ont été réalisées par le bureau d’études « DOHWA » et le tracé de la première ligne a déjà reçu l’aval de la commission de wilaya chargée du suivi.

« Le suivi technique a été confié à l’Entreprise Métro d’Alger (EMA), et l’étude de faisabilité finalisée a été transmise aux autorités compétentes pour approbation définitive », a précisé Saïd Saayoud.

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Cette annonce marque un tournant décisif pour les habitants d’Annaba, qui espèrent voir ce chantier démarrer rapidement afin de décongestionner un trafic routier de plus en plus saturé.