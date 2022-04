Enfant retrouvé mort à Sétif : le procureur livre des détails glaçants

En Algérie, les crimes se font plus nombreux mais surtout plus violents, touchant des victimes de tous âges en affectant leurs familles et créant l’inquiétude au sein de la société quant à cette criminalité sans cesse présente.

Dans une affaire survenue dans le village d’El Dhouaougua dans la wilaya de Sétif, la victime a à peine treize ( 13 ) ans Boussif Mohamed et la mort de l’adolescent a chamboulé la région. C’est dans ce contexte que le procureur de la république près du tribunal d’Ain Azel dans la même wilaya a décidé d’apporter plus de détails quant aux circonstances de ce crime lors d’une conférence de presse qu’il a tenu ce jeudi 28 avril 2022, trois jours après que le corps du jeune garçon ait été retrouvé. En effet, il a affirmé que le parent de l’enfant présenté sous ses initiales “B.A” s’était présenté à la gendarmerie de Bir Haddada à Sétif afin de leur notifier la disparition de son enfant le dimanche 24 avril disparu depuis qu’il est sorti de sa maison dans la soirée de dimanche dernier pour accomplir les prières des Tarawih.

Selon les premières déclarations de la protection civile, Mohamed a été retrouvé dans un sac près du cimetière Ali Bouchareb dans la commune d’Ain Lahdjar et le corps de ce jeune adolescent a été emmené vers la morgue de l’hôpital Youcef-Yaalaoui d’Ain Azel afin que l’autopsie demandée par le procureur de la république soit effectuée par la police scientifique dans les plus brefs délais.

Un suspect déjà appréhendé par les autorités pour sévices cruels infligés

Les autorités compétentes se sont empressées de commencer une enquête très minutieuse. Dans un premier temps, l’autopsie effectuée a révélé de nombreux détails. En effet la mort aurait été d’une extrême violence avec pas moins de 46 coups de couteaux, dont certains en plein cœur.

Quelque temps avant son assassinat, Mohamed avait été aperçu dans la voiture d’un individu. Il fut vite appréhendé et interrogé ce qui déboucha sur des aveux qui confirmèrent l’atrocité des actes infligés à la victime. En effet, selon les dires du procureur le suspect déclare avoir voulu abuser sexuellement du jeune garçon qui refusa catégoriquement suite à quoi l’agresseur perdit ses moyens et l’entraîna violemment dans une maison.

Les coups furent assez violents et la victime, très jeune, tomba vite par terre suite à une hémorragie cérébrale mais était toujours en vie a ce moment-là, ce que le coupable ignorait. Il décida donc de déplacer le corps dans sa malle, mis un sac afin de le dissimuler dans une forêt voisine, celle située à Oued Chebel, dans la commune d’Ain Lahdjar. Sur les lieux, s’apercevant que le jeune Mohamed respirait toujours, et qu’il était juste inconscient, l’assassin le rua de coups de couteau afin de mettre fin à ses jours.

Le coupable a été inculpé de plusieurs chefs d’inculpation différents au vu des sévices qu’il a infligé : meurtre commis avec préméditation, tortures, enlèvement, violence et actes cruels, et agression sexuelle sur mineur. En effet, il a été présenté ce jeudi 28 avril 2022 devant le procureur de la République et entendu par le juge d’instruction avant d’être emprisonné.