Enfant de 5 ans calciné à Blida : 4 arrestations après un faux enlèvement pour masquer le meurtre

Un signalement pour disparition, puis la découverte d’une dépouille calcinée. À Blida, une enquête ouverte le 23 août 2026 pour retrouver un enfant de 5 ans a rapidement pris une tout autre tournure. Les investigations menées par les services de la Gendarmerie nationale ont permis de déterminer l’identité de la victime et de remonter jusqu’à plusieurs suspects.

Selon les éléments communiqués par la Gendarmerie nationale, cinq personnes sont impliquées dans cette affaire de meurtre. Quatre d’entre elles, dont une femme, ont été interpellées. Le cinquième suspect reste, pour l’heure, en fuite.

Meurtre d’un enfant de 5 ans à Blida : le faux enlèvement qui a conduit les gendarmes jusqu’aux suspects

L’affaire débute le 23 août, lorsque la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Chebli reçoit un signalement concernant la disparition d’un enfant dans des circonstances jugées suspectes.

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Les gendarmes lancent immédiatement les recherches et mobilisent les moyens humains et matériels nécessaires pour retrouver l’enfant. Les investigations prennent toutefois une nouvelle direction après un second signalement. Une dépouille calcinée vient d’être retrouvée dans le lieu-dit « El Ayoun ».

Une patrouille se rend alors sur place, avec l’appui de la cellule de la police technique. Les enquêteurs entreprennent les premières constatations et exploitent les éléments disponibles afin d’établir l’identité de la victime.

La dépouille calcinée identifiée comme celle de l’enfant disparu

L’exploitation des moyens techniques permet finalement aux enquêteurs d’identifier la dépouille retrouvée à El Ayoun. Les vérifications établissent qu’il s’agit bien de l’enfant de 5 ans dont la disparition avait été signalée quelques heures plus tôt.

Cette identification marque un tournant dans l’enquête. Les services de la Gendarmerie nationale intensifient alors leurs investigations afin de déterminer les circonstances du meurtre et d’identifier les personnes susceptibles d’y être impliquées.

Les enquêteurs croisent les différents éléments recueillis au cours de leurs recherches et parviennent à identifier plusieurs suspects.

Quatre suspects interpellés, un cinquième toujours recherché

En coordination avec le procureur de la République près le tribunal de Boufarik et après accomplissement des procédures légales, les gendarmes procèdent à l’interpellation de quatre personnes.

Les suspects, parmi lesquels figure une femme, sont âgés de 27 à 60 ans. Les investigations font également apparaître l’implication présumée d’une cinquième personne, qui demeure actuellement en fuite.

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Les enquêteurs ont par ailleurs procédé à la saisie de plusieurs moyens de transport. Qui auraient servi dans la commission des faits. Notamment deux véhicules et une motocyclette.

La Gendarmerie nationale indique que les investigations ont permis de démonter le scénario présenté initialement autour de la disparition de l’enfant et de mettre au jour les éléments liés au meurtre.

Une affaire d’enlèvement fictif au cœur des investigations

Les premiers éléments communiqués par les autorités indiquent que les auteurs présumés ont tenté de détourner les recherches en signalant un enlèvement fictif.

Ce signalement a d’abord orienté l’intervention des gendarmes vers la recherche d’un enfant disparu. La découverte de la dépouille et son identification ont ensuite conduit les enquêteurs à réorienter leurs investigations vers une affaire criminelle.

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Les quatre suspects interpellés doivent désormais répondre aux questions des autorités judiciaires. Ils seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Boufarik, conformément à la procédure en vigueur.

L’enquête se poursuit notamment pour retrouver le cinquième suspect et établir avec précision le rôle de chacune des personnes impliquées dans cette affaire.