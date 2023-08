Energy Institute : l’Algérie dans le top 4 des pays arabes les plus consommateurs de gaz naturel

Selon l’institut de l’énergie, l’Algérie s’est établie comme le quatrième plus grand consommateur de gaz naturel parmi les nations arabes. En 2021, sa consommation totale a atteint environ 47,7 milliards de mètres cubes, mais cette valeur a légèrement baissé à 44,3 milliards de mètres cubes en 2022.

L’Arabie saoudite occupe la première place de ce classement, étant le pays qui consomme l’intégralité de sa production de gaz naturel, suivie par les Émirats arabes unis et l’Égypte. L’Algérie se positionne ainsi en quatrième place, tandis que le Qatar se trouve en cinquième position.

| À LIRE AUSSI : Exportations algériennes de GNL : un pays asiatique manifeste un vif intérêt

En ce qui concerne la production de gaz, l’Algérie génère environ 130 milliards de mètres cubes annuellement. Parmi cette production, 56 milliards de mètres cubes sont exportés, et environ 50 milliards sont consommés sur le marché national. Le reste est réinjecté dans les puits de pétrole et de gaz pour augmenter les taux de récupération et optimiser les rendements des puits.

Cependant, la production de gaz en Algérie a enregistré une baisse au cours de l’année précédente (2022), atteignant 98,2 milliards de mètres cubes par rapport aux 101,1 milliards de mètres cubes en 2021.

L’Algérie, premier fournisseur en gaz de l’Espagne

L’Algérie demeure en tête du marché de l’approvisionnement en gaz naturel pour l’Espagne en cette année 2023, consolidant sa position de leader dans ce secteur.

Selon les récentes données publiées par «Enagás», l’opérateur espagnol de gestion des infrastructures énergétiques, l’Algérie a repris la première place parmi les exportateurs de gaz en juillet. Elle a livré un impressionnant total de 9106 gigawattheures (GWh), ce qui équivaut à 28,7% de la demande mensuelle de gaz en Espagne, comme l’a rapporté la presse locale.

| À LIRE AUSSI : L’Algérie (Sonatrach) exportera du gaz GNL vers la Chine

Au cours des sept premiers mois de cette année, l’Algérie acheminé plus de 59 100 GWh de gaz vers l’Espagne, couvrant ainsi 25% de la demande totale en gaz sur le territoire espagnol jusqu’en juillet 2023.