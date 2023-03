Énergies renouvelables : l’Algérie veut-elle devenir leader ?

La société Sonelgaz a annoncé, dans un communiqué, le lancement d’un appel d’offres national et international pour la réalisation de 15 centrales photovoltaïques. La puissance unitaire de ces centrales variera entre 80 et 220 MWc pour une puissance totale de 2 000 MWcrête. C’est à travers sa filière des énergies renouvelables que Sonelgaz compte concrétiser le premier projet EnR de grande envergure en Algérie.

Les centrales se repartiront sur 11 wilayas du sud et des hauts plateaux. Le tableau suivant indique les wilayas qui accueilleront ces projets. La capacité (en MWp) de chaque site est aussi citée.

Sonelgaz indique avoir mobilisé l’ensemble de ses moyens pour lancer la première phase de ce programme. Elle compte devenir le leader dans la production de l’électricité renouvelable, notamment dans la filière photovoltaïque.

Le communiqué vient rappeler que la stratégie de mettre en avant les EnR en Algérie est axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire. Ainsi, l’usage de ce type de ressources contribuera au processus de diversification du mix énergétique national.

Le programme a pour objectif de diversifier les sources d’énergie et préparer l’Algérie de demain. Cet appel d’offres est un début de la concrétisation du programme du président de la république visant le développement des énergies renouvelables d’une capacité totale de 15.000 MW à l’horizon 2035.

La suite du communiqué révèle que grâce à cet appel d’offres, Sonelgaz démontre sa volonté d’accompagner cette transition énergétique, en répondant à la demande croissante de consommation interne mais aussi a exporter de l’énergie verte en tant que vecteur de diversification des exportations hors hydrocarbures. La remise des offres et l’ouverture des plis se fera le 29 mai 2023.

Solar 1000, le projet qui n’a jamais vu le jour

S’élancer sur la voie des énergies renouvelables donnera à l’Algérie la possibilité de diminuer sa dépendance vis-à-vis des ressources conventionnelles. Une stratégie qui s’étale sur le long terme et qui permettra de troquer le modèle énergétique de production et de consommation actuelle et d’assurer le développement durable et la protection de l’environnement.

Le projet Solar 1000 portait sur la réalisation de centrales photovoltaïques d’une capacité de 1000MW. Il visait la création d’un groupe d’entreprises pour mettre en œuvre des centrales solaires photovoltaïques réparties sur 5 différentes wilayas du pays.

En premier lieu, la gestion de ce projet avait été confiée à la société mixte entre les deux groupes Sonelgaz et Sonatrach, Shaems. Janvier dernier, les pouvoirs publics ont choisi Sonelgaz pour la réalisation du programme national des énergies renouvelables.

Le projet Solar 1000 a rencontré de nombreux obstacles au cours de l’année dernière. Cela a finalement conduit à l’arrêt du projet, compte tenu des difficultés financières et de l’absence de l’autorité chargée de superviser la mise en œuvre de ce dernier.

La suppression du ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables et son intégration à celui de l’environnement n’a pas aidé. Bien que plus de 80 entreprises étrangères voulaient faire partie du projet Solar 1000, l’incapacité de concrétiser les accords a contrecarré les plans de l’État de démarrer le premier projet d’énergie solaire en Algérie.