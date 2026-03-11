Énergies renouvelables : l’Algérie scelle des perspectives communes avec les Pays-Bas

Le ministre algérien de l’Énergie et des Énergies Renouvelables, Mourad Adjal, a reçu, cette semaine, la visite de courtoisie de l’ambassadrice des Pays-Bas, Anne Elisabeth Luwema. Afin d’évoquer les perspectives de coopération bilatérale dans le secteur de l’énergie.

L’entretien a mis l’accent sur les domaines stratégiques de la transition énergétique, des énergies renouvelables et de l’hydrogène, au cœur des ambitions algériennes pour moderniser son mix énergétique.

Selon un communiqué officiel de l’ambassade des Pays-Bas en Algérie, cette rencontre a été l’occasion de préparer la participation d’une délégation algérienne de haut niveau au Sommet mondial de l’hydrogène, prévu du 19 au 21 mai à Rotterdam.

Cet événement international réunira les principaux acteurs publics et privés engagés dans le développement de l’hydrogène et des solutions énergétiques durables. Offrant une vitrine pour les initiatives algériennes.

Algérie – Pays-Bas : coopération bilatérale et partage d’expertise, un objectif commun

Les échanges ont souligné l’importance de renforcer les partenariats entre l’Algérie et les Pays-Bas. En favorisant l’échange de compétences et l’exploration de nouvelles opportunités dans le domaine de l’énergie.

Mourad Adjal a rappelé que ces collaborations peuvent contribuer directement à la mise en œuvre des stratégies nationales de transition énergétique. Notamment dans le développement des sources renouvelables et de l’hydrogène comme vecteur clé de durabilité.

Parmi les axes abordés lors de l’entretien :

Développement de projets communs dans l’énergie solaire et éolienne

Renforcement des capacités techniques et scientifiques via l’échange d’expertise

Partenariats industriels pour l’hydrogène vert et les solutions énergétiques durables

Participation à des forums internationaux pour positionner l’Algérie comme acteur stratégique du marché de l’hydrogène

L’hydrogène vert, levier de la transition énergétique algérienne

L’hydrogène est présenté par les deux pays comme un pilier essentiel de la transition énergétique. L’Algérie, riche en ressources renouvelables, voit dans ce vecteur un moyen de diversifier son mix énergétique. Ainsi, réduire sa dépendance aux énergies fossiles et renforcer sa présence sur le marché international des énergies propres.

La coopération avec les Pays-Bas, reconnue pour ses avancées technologiques et son expertise en matière de transition énergétique, pourrait accélérer la concrétisation des projets algériens dans ce secteur stratégique, tout en favorisant un échange durable de savoir-faire.