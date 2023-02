Énergies renouvelables : l’Algérie passe à la vitesse supérieure

L’Algérie affiche son ambition de s’engager sur la voie des énergies renouvelables. Possédant un vaste potentiel réparti sur tout le territoire national, l’exploitation et la promotion de ces ressources font partie des priorités des pouvoirs publics. Car le développement des énergies renouvelables permettra à l’Algérie de s’assurer une source durale et propre de production d’électricité et d’économiser plusieurs millions de mètres cubes de gaz naturel par an.

En novembre dernier, Sonatrach avait inauguré, en partenariat avec le groupe ENI, un laboratoire spécialisé dans l’énergie solaire à BIR RBAA NORD (Ouargla). La réalisation de 5 centrales solaires est prévue pour 2023. En outre, un protocole a été signé avec la société gazière allemande VNG et le géant italien ENI afin d’examiner les opportunités d’exploitation de l’hydrogène vert en Algérie. Le but est d’exporter cet hydrogène en direction des deux pays.

| À LIRE AUSSI : Gaz – Décarbonisation, Sonatrach et ENI concluent deux accords

De son côté, Sonelgaz a la mission d’installer 15 000 mégawatts en solaire d’ici 2035. Le coût du projet s’élève à 1 milliard de dollars. La compagnie commencera par produire 2000 MW dans un premier temps. Sonelgaz rejoint donc la course à la mise en place des projets d’Enr et participe fortement a la réussite de la transition énergétique du pays.

L’énorme potentiel de l’Algérie en matière d’énergie solaire et d’hydrogène vert

L’Algérie détient l’un des potentiels solaires les plus élevés au monde. Avec 3000 heures d’ensoleillement par an, elle compte se positionner comme un acteur majeur dans la production de l’électricité à partir des filières photovoltaïque et ainsi diversifier son mix énergétique.

Le solaire thermique et photovoltaïque sont les pistes à suivre en priorité pour implanter les énergies renouvelables en Algérie. Selon une étude de l’Agence aérospatiale allemande, l’Algérie possède le plus grand potentiel terrestre à long terme pour les centrales solaires thermiques à concentration.

Such an obvious move! — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2022

D’ailleurs, le patron de Tesla, Elon Musk, avait évoqué l’immense potentiel que possède l’Algérie en matière d’énergie solaire. Le milliardaire américain a répondu à un tweet qui affichait la capacité que recèle l’Algérie à alimenter le monde en énergie grâce à son potentiel solaire. « Un geste si évident » selon Musk qui considère que l’énergie solaire reçue par la terre pourrait fournir assez d’énergie une civilisation 100 fois plus peuplée que la nôtre.

The amount of solar energy received by Earth could power a civilization over 100 times larger than ours! https://t.co/x7TmJxk29q — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2023

Le Salon de l’électricité et des énergies renouvelables (SEER) ouvre ses portes à la SAFEX

Dans le même contexte, le Salon de l’électricité et des énergies renouvelables (SEER) se tient au palais des expositions Pins Maritimes d’Alger du 20 au 23 février. C’est un événement commercial international dédié simultanément aux industries de l’électricité et des énergies renouvelables.

Pour sa 6eme édition, le salon se déroulera sous le thème : « Les énergies renouvelables, une stratégie nationale efficiente ». Ce salon donne l’opportunité aux exposants de promouvoir leurs idées au profit des visiteurs.

| À LIRE AUSSI : Pétrole-Gaz, Électricité — Hakkar fixe les objectifs 2023 de Sonatrach

L’édition 2023 du SEER se distingue par « l’exposition de produits et de solutions dans le domaine de la Smart City, en plus d’aborder les concepts industriels liés à l’hydrogène vert ou bleu ainsi que l’hybride », expliquent les organisateurs du salon.