Énergies renouvelables : la branche commerciale du CDER finaliste des Energy Awards 2023

Dans un communiqué, le centre de développement des énergies renouvelables (CDER) a annoncé que sa branche commerciale a atteint la phase finale de la compétition britannique The Energy Awards 2023.

La filiale en question, nommée « ER2 » et spécialisée dans les études et les réalisations en énergies renouvelables, se trouve en lice dans la catégorie « Projet énergétique de l’année ».

Son projet en compétition est celui de l’installation photovoltaïque se trouvant sur le toit de l’aéroport international « Ahmed Ben Bella » à Oran, une réalisation qui se présente comme la plus grande de ce genre en Afrique. Il constitue également l’un des rares exemples mondiaux où l’énergie solaire a été déployée comme principale source d’alimentation pour un aéroport, souligne le CDER.

| À LIRE AUSSI : Réseau électrique : les zones reculées bientôt alimentées à l’énergie solaire (Ministère)

Les Energy Awards sont une série de récompenses annuelles qui célèbrent et reconnaissent les réalisations, l’innovation et l’excellence dans le secteur de l’énergie.De plus, cette 14e édition met en avant les meilleures approches, l’excellence en matière commerciale, le service client exemplaire et la collaboration au sein de l’industrie.

L’événement réunit ainsi plus de 600 leaders influents issus de l’ensemble du secteur énergétique. Les lauréats de l’édition 2023 des Energy Awards seront dévoilés le 4 octobre au Grosvenor à Londres, au Royaume-Uni.

Une installation « unique au monde »

L’aéroport d’Oran est équipé d’une installation photovoltaïque qui vise à contribuer à la réduction des émissions de carbone et à ainsi augmenter l’autonomie de l’aéroport.

Cette initiative s’aligne sur l’objectif ambitieux de l’Algérie de générer 15 000 mégawatts d’énergies renouvelables d’ici 2030. L’installation a été mise en place sur le toit de l’aéroport et comprend pas moins de 5 362 panneaux solaires, étendus sur 12 kilomètres de câbles solaires, et fait appel à 46 onduleurs pour produire chaque année 2,2 gigawattheures d’énergie propre et renouvelable.

| À LIRE AUSSI : Énergies renouvelables : des investisseurs américains s’intéressent à l’Algérie

Cette production équivaut à la quantité nécessaire pour alimenter plus de 500 foyers en énergie verte. De plus, cette centrale solaire devrait permettre d’économiser jusqu’à 1 400 tonnes de dioxyde de carbone chaque année, soit l’équivalent de la pollution générée par 600 véhicules.

Enfin, elle sera en mesure de couvrir plus de 40 % de la demande énergétique de l’aérogare, et cette couverture pourrait ainsi même atteindre 100 % lors des périodes de production maximale.