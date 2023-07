Énergies propres : le complexe pétrochimique SORFERT se tourne vers l’hydrogène vert

Sorfert, fondée en 2006 dans le cadre d’un projet conjoint entre la société « OCI NV » et Sonatrach (51 et 49% respectivement), est l’un des plus grands producteurs d’engrais azotés intégrés en Afrique du Nord.

La société Sorfert produit environ 1,3 million de tonnes métriques d’urée granulée et 1,6 million de tonnes métriques d’ammoniac par an. Elle envisage également d’augmenter la capacité de production de l’usine en ajoutant de nouvelles lignes de production.

La société a alloué des investissements d’une valeur de deux millions de dollars pour atteindre les objectifs fixés, dans le respect des délais impartis, afin de créer une valeur ajoutée pour le gaz naturel et de mettre en œuvre les dernières technologies dans ce domaine. Cet investissement a permis de maintenir les opérations d’exportation malgré la période difficile de la pandémie de coronavirus, et malgré la baisse de la production de 15 %.

En 2023, grâce au bon choix stratégique de la société Sorfert, elle a réussi à exploiter l’augmentation des prix du gaz et des produits dérivés, réalisant ainsi 1,3 milliard de dollars de revenus, avec des bénéfices considérables, dont la plus grande partie – comme prévu – revient au partenaire algérien.

Une politique axée sur les énergies propres

Le programme de production d’énergie propre a déjà été lancé en s’appuyant sur l’énergie solaire, l’énergie éolienne et de nombreux autres atouts dont dispose l’Algérie. Avec son emplacement stratégique, l’Algérie se positionne comme une source d’énergie propre pour l’Europe.

Le pays produit actuellement environ 500 mégawatts d’énergie solaire et 10 mégawatts d’énergie éolienne. De plus, un programme d’investissement a été lancé pour mettre en œuvre des appels d’offres sur le terrain. Premier mouvement important lancé avant la production d’hydrogène vert et d’ammoniac vert.