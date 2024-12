Énergies & mines : L’Algérie mise sur ce métal « essentiel à la technologie » dont la demande explose

L’Algérie s’engage résolument dans l’exploitation de ses ressources en lithium, un métal précieux surnommé « l’or blanc ». Le ministre d’État algérien ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, présidera ce dimanche un atelier dédié au développement de cette filière stratégique.

L’objectif est clair : élaborer une feuille de route complète pour faire du lithium un moteur de croissance économique et énergétique.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du président Tebboune de diversifier l’économie nationale en misant sur les richesses du sous-sol algérien. Le lithium, élément clé des batteries pour véhicules électriques et autres appareils électroniques, revêt une importance stratégique dans un contexte de transition énergétique mondiale.

L’atelier réunira des experts, des chercheurs et des acteurs industriels pour évaluer le potentiel du lithium en Algérie et définir les meilleures stratégies pour son exploitation. Les résultats des premières explorations dans les régions de Tamanrasset et d’In Guezzam se sont révélés prometteurs, suscitant ainsi un grand intérêt pour ce métal.

Énergies et mines : L’Algérie mise sur le lithium

Ces explorations ont été effectuées par une équipe composée d’experts miniers chinois de Ganfeng Lithium, ainsi que de représentants du ministère, de Sonarem (Société nationale de recherches et d’exploitations minières), de l’Agence nationale des activités minières (ANAM), de l’Office de recherche géologique et minière (ORGM), et de l’Agence du service géologique de l’Algérie (ASGA).

Ce métal rare est au cœur de nombreuses technologies de pointe et son prix ne cesse d’augmenter. En développant cette filière, l’Algérie pourrait renforcer son autonomie énergétique, attirer les investissements étrangers et créer de nouveaux emplois.

Les participants à l’atelier auront l’occasion de partager leurs connaissances et leurs expériences pour élaborer une stratégie globale. L’objectif est de faire de l’Algérie un acteur majeur sur le marché mondial du lithium et de contribuer ainsi à la transition énergétique mondiale.

Le lithium est un véritable eldorado pour l’industrie. Il est utilisé dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques, les smartphones, les ordinateurs portables et de nombreux autres appareils électroniques. Le développement de cette filière pourrait donc ouvrir de nouvelles perspectives pour l’industrie algérienne.

L’Algérie a décidé de miser sur le lithium pour diversifier son économie et se positionner comme un acteur majeur de la transition énergétique. Les enjeux sont importants, tant sur le plan économique que stratégique.

Le développement de cette filière pourrait transformer le paysage industriel algérien et ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays.