Énergie : Top 5 des plus grandes centrales électriques d’Algérie

Les cinq plus grandes centrales électriques d’Algérie constituent les piliers essentiels du réseau national, contribuant de manière significative à satisfaire la demande croissante en énergie du pays.

Ces cinq installations de pointe s’appuient sur les technologies les plus récentes, optimisant ainsi l’efficacité de la production et minimisant l’impact environnemental des processus de génération d’électricité.

Selon la plateforme spécialisée, Attaqa, basée à Washington, l’Algérie s’emploie activement à développer son infrastructure énergétique à travers des projets stratégiques visant à accroître sa capacité de production. Cette démarche met l’accent sur l’utilisation du gaz naturel, qui représente environ 97% du mix électrique national.

Face à la croissance économique et à l’expansion urbaine, le besoin de centrales électriques à haute efficacité, capables de générer d’importantes quantités d’électricité, s’est fait sentir.

C’est dans ce contexte qu’un certain nombre de centrales modernes ont été construites pour garantir la continuité de l’approvisionnement électrique.

Ce reportage exclusif offre un aperçu détaillé des cinq plus grandes centrales électriques d’Algérie en termes de capacité de production, lesquelles contribuent collectivement à fournir plus de 6,4 gigawatts d’électricité.

1. Centrale de Bellara – Jijel

Située dans la zone industrielle de Bellara, dans la wilaya de Jijel, la centrale électrique de Bellara est l’une des installations énergétiques les plus importantes d’Algérie, avec une capacité de production dépassant les 1600 mégawatts.

La centrale fonctionne selon un système de cycle combiné, ce qui renforce son efficacité opérationnelle tout en réduisant les émissions environnementales, comme l’a rapporté la plateforme Attaqa (Énergie).

Les travaux de construction de la centrale ont débuté en 2013 dans le cadre du programme de Sonelgaz visant à développer des centrales de secours d’une capacité totale de 8 gigawatts, afin de répondre à la demande croissante en électricité.

🟢 À LIRE AUSSI : Sonelgaz s’allie à MATELEC pour localiser la fabrication d’équipements électriques

Le projet a été achevé pour un coût de 800 millions de dollars, sur une superficie de 2,5 hectares dans la zone industrielle de Bellara.

La centrale utilise du gaz naturel extrait localement, et l’électricité produite est acheminée vers le réseau national via des lignes à haute tension de 400 kilovolts.

2. Centrale de Hadjret Ennous – Tipaza

La centrale de Hadjret Ennous, située dans la wilaya de Tipaza, occupe la deuxième place parmi les cinq plus grandes centrales électriques d’Algérie, avec une capacité de 1227 mégawatts.

Elle a été mise en service commercialement en 2009 et a, depuis lors, contribué à hauteur de 10% de la production totale d’électricité en Algérie.

La centrale est composée de trois lignes de production, chacune fonctionnant avec une capacité de 400 mégawatts en utilisant un système de cycle combiné. Elle est également équipée de turbines à gaz modernes de type 9F 3 produites par General Electric, garantissant ainsi une haute efficacité opérationnelle.

La centrale fonctionne au gaz naturel, avec la possibilité d’utiliser du fioul distillé comme combustible de secours, et fournit de l’électricité à Sonelgaz dans le cadre d’un contrat de 20 ans.

3. Centrale de Cap Djinet – Boumerdès

Avec une capacité de production de 1200 mégawatts, la centrale de Cap Djinet, située dans la wilaya de Boumerdès, a été construite par la société sud-coréenne Daewoo Engineering & Construction.

Les travaux ont débuté fin 2012, mais le projet a connu de nombreux retards en raison de défis de construction et de la pandémie de Covid-19, ce qui a conduit à son achèvement après 10 ans.

🟢 À LIRE AUSSI : Pour la 1ʳᵉ fois depuis 10 ans : L’Algérie s’apprête à accueillir les géants du pétrole et du gaz

La centrale est composée de trois unités de production, chacune d’une capacité de 400 mégawatts, et utilise la technologie du cycle combiné qui combine des turbines à gaz et à vapeur pour améliorer l’efficacité de la production.

Elle est également équipée de systèmes environnementaux avancés, notamment une unité de dessalement d’eau de mer utilisée pour les opérations de refroidissement et la production d’hydrogène pour refroidir les générateurs électriques.

4. Centrale de Terga – Aïn Témouchent

La centrale de Terga, située dans la wilaya de Aïn Témouchent, représente l’une des centrales de premier plan en Algérie, avec une capacité de production atteignant 1200 mégawatts.

La centrale a été officiellement inaugurée en décembre 2013, et son coût s’est élevé à environ 1,9 milliard de dollars, selon les données du secteur électrique algérien auprès de la plateforme Attaqa.

La centrale repose sur la technologie du cycle combiné, ce qui permet d’exploiter la chaleur produite par les turbines à gaz pour générer de la vapeur utilisée dans l’entraînement de turbines supplémentaires. Cela améliore l’efficacité opérationnelle et réduit la consommation de carburant.

5. Centrale de Koudiet Eddraouche – El Taref

La dernière des cinq grandes centrales est celle de Koudiet Eddraouche, située dans la wilaya d’El Taref, qui a démarré ses opérations en 2012 avec une capacité de 1200 mégawatts.

Cette centrale est un élément essentiel de la stratégie algérienne visant à étendre sa capacité de production d’électricité. Elle est gérée par Sonelgaz et est utilisée pour alimenter le réseau national en énergie nécessaire pour répondre à la demande croissante.

Les cinq plus grandes centrales électriques d’Algérie font partie intégrante de la stratégie de l’État visant à renforcer la production d’électricité et à assurer sa durabilité. Face à une demande en constante augmentation, l’Algérie prévoit des investissements supplémentaires dans de nouvelles centrales qui s’appuient sur des sources d’énergie plus efficaces et durables.

🟢 À LIRE AUSSI : Top 5 des contrats électriques 2025 : l’Algérie domine le classement arabe

Malgré une forte dépendance au gaz naturel, une orientation se dessine vers la diversification des sources d’énergie, notamment l’énergie solaire et éolienne, afin de réduire les émissions et de renforcer la sécurité énergétique à long terme.

Avec le développement de l’infrastructure énergétique, les cinq plus grandes centrales électriques d’Algérie resteront un élément fondamental pour soutenir la croissance industrielle et économique, et renforcer la capacité du pays à répondre à ses besoins électriques avec efficacité et fiabilité.