Énergie : SONATRACH signe un important partenariat avec le norvégien Equinor

Aujourd’hui, un pas significatif a été franchi dans la lutte contre le changement climatique alors que la société nationale algérienne Sonatrach et la société norvégienne Equinor ont signé un protocole d’accord ambitieux. Cet accord vise à coopérer dans le domaine du contrôle et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre de leurs activités conjointes en Algérie.

Sonatrach et Equinor coopèrent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Algérie

Ce protocole entre les deux géants de l’énergie vise principalement à entreprendre des efforts concertés pour réduire les émissions de GES, à explorer des solutions énergétiques à faible émission de carbone et à promouvoir activement la transition énergétique. Cette initiative est un pas en avant crucial dans la voie vers un avenir plus durable et respectueux de l’environnement.

De manière encourageante, l’accord comprend également la poursuite d’études conjointes pour identifier les opportunités d’absorption, d’utilisation et de stockage du dioxyde de carbone (CO2) sur les sites d’In Amenas et d’In Salah. Cette approche témoigne de l’engagement des deux sociétés envers l’innovation et la recherche de solutions technologiques avancées pour lutter contre le changement climatique.

SONATRACH et le norvégien Equinor bientôt en partenariat au grand sud pour réduire les émissions de GES

Il est important de rappeler que Equinor, une société réputée pour son leadership dans le domaine de l’énergie durable, travaille en partenariat avec Sonatrach dans les champs gaziers d’In Amenas et d’Ain Salah. Ce partenariat renforce la coopération internationale dans la recherche de solutions durables et témoigne de l’importance croissante accordée à la responsabilité environnementale dans le secteur de l’énergie.

L’accord entre Sonatrach et Equinor représente un exemple concret de la manière dont les entreprises peuvent unir leurs forces pour relever les défis environnementaux mondiaux. Il illustre également la reconnaissance croissante de la nécessité d’une action concertée et immédiate pour atténuer les effets du changement climatique.

Cette collaboration entre deux acteurs majeurs de l’industrie énergétique marque un tournant positif vers un avenir plus propre et plus durable pour l’Algérie et le monde entier.